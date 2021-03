Modellregion für Öffnungsschritte? Niederbayern will dabei sein

Bad Füssing im Landkreis Passau bewirbt sich offiziell als Modellregion für Öffnungen in der Corona-Pandemie. Bürgermeister Tobias Kurz (Wählergemeinschaft Würding) hat sich dafür heute in einem Brief an Ministerpräsident Markus Söder gewandt. Nach mittlerweile fünf Monaten Schließung möchte Kurz, dass der Kurort seine Aufgabe "als Gesundheitsbringer" für die Menschen endlich wieder wahrnehmen kann.

Was für Bad Füssing spricht

In seinem Schreiben nennt Bürgermeister Kurz eine Reihe von Argumenten, warum Bad Füssing aus seiner Sicht als Pilotstandort optimal geeignet ist: Neben umfassenden und kontinuierlich weiterentwickelten Sicherheits- und Hygienekonzepten gehört dazu auch ein eigenes Corona-Schnelltestzentrum, das Bad Füssing in dieser Woche offiziell eröffnet hat.

Bad Füssing verweist auf Erfahrungen im Sommer 2020

Bereits im Sommer 2020 habe Bad Füssing bewiesen, dass eine verantwortungsvolle, umsichtige und vorsichtige Öffnung möglich sei, so Kurz. Alle Akteure vor Ort bereiten sich demnach seit Wochen und Monaten intensiv auf die Wiedereröffnung vor. Bad Füssing hofft nun auf ein schnelles Signal aus München.

Auch die Stadt Landshut soll sich bewerben

Bad Füssing ist nicht die einzige niederbayerische Kommune mit Interesse: Auch die Stadt Landshut soll sich als Modellstadt bewerben. Einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag haben jetzt mehrere Stadtratsfraktionen eingebracht. Die Verwaltung soll nun praktikable Maßnahmen in der Corona-Pandemie in ein Konzept zusammenführen.