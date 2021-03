Modellregion für Corona-Öffnungen: Unterfranken will mitmachen

Maximal zwei Wochen lang soll die Erprobung dauern: Einzelne Bereiche der Gesellschaft sollen geöffnet werden wie beispielsweise Geschäfte, Theater und die Gastronomie. Begleitet werden die Öffnungen von einem strengen Testkonzept. So gemacht wird das derzeit in einem Modellversuch in Tübingen. Auch in Bayern will Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ein ähnliches Modellprojekt starten. Vier unterfränkische Regionen wollen mitmachen.

Würzburg: Effekt vermutlich gut messbar

Die Stadt Würzburg will für die Bewerbung zur Modell-Projektstadt in den kommenden Tagen einreichen. Das erklärte Stadtsprecher Georg Wagenbrenner auf BR-Nachfrage. Für das Modellprojekt sollen drei oder vier bayerische Städte mit einem Inzidenzwert über 100 ausgewählt werden. Würzburg liegt aktuell nicht über einem Inzidenzwert von 100, will den Antrag aber dennoch einreichen.

Für Würzburg als Modell-Projektstadt würde einiges sprechen, sagt Wagenbrenner: Die Lage eigne sich optimal, weil die nächste Metropole weit entfernt liegt und so der Effekt in Würzburg, auch bedingt durch die ländliche Umgebung, gut messbar sei. Außerdem sei die Corona-Test- und Infrastruktur mittlerweile gut etabliert.

Theater, Konzerthäuser, Museen: Würzburg biete eine Vielfalt an kulturellen Möglichkeiten, anhand derer eine Öffnung unter Auflagen gut messbar sei. Die Innenstadt mit ihrem Einzelhandel könne als Beispiel dienen, genauso wie die Gastronomie und das Hotelgewerbe. In allen drei Bereichen bzw. Handlungsfeldern hätte Würzburg starke Partner, die man in die Pflicht nehmen könnte, wenn man die Zusage bekäme.

Schweinfurt: Menschen äußern zunehmend Unmut

Auch die Stadt Schweinfurt bewirbt sich beim Freistaat Bayern, in der Hoffnung, als Modellstadt für Test- und Öffnungsstrategien in der Corona-Pandemie ausgewählt zu werden. Der Schweinfurter Stadtrat hat das bei seiner Sitzung am Dienstag, 23. März mit einer Gegenstimme (von der AfD) beschlossen.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Schweinfurter Stadtrat, Ralf Hofmann, begründete den Dringlichkeitsantrag seiner Partei damit, dass Menschen "zunehmend Unverständnis über die kontinuierliche 'Lockdownschleife' und den mangelnden Fortschritt bei der Bekämpfung der Pandemie äußern" würden. Besorgniserregend sei, dass es sich vermehrt um Menschen handele, die "bisher sehr solidarisch alles mitgetragen haben". Die CSU-Fraktion im Schweinfurter Stadtrat hatte einen ähnlichen Antrag gestellt. Schweinfurt hat seit Tagen eine 7-Tage-Inzidenzrate von über 100.

Stadt und Landkreis Aschaffenburg gehen gemeinsam ins Rennen

Stadt und Landkreis Aschaffenburg wollen gemeinsam ins Rennen gehen. Wie Stadt und Landkreis bekannt gaben, werde gemeinschaftlich ein entsprechender Antrag bei der Staatsregierung gestellt. Unabhängig davon arbeite man an einer Kontaktnachverfolgungs-App für die Region Aschaffenburg sowie den Landkreis Miltenberg. Die App soll Geschäften, Veranstaltern und Institutionen eine Öffnungsperspektive geben und wird zurzeit vom Bayerischen Gesundheitsministerium geprüft, heißt es von den drei beteiligten Regionen.

Bad Kissingen: Perspektive für Tourismusbranche

Den Hut in den Ring wirft auch die Stadt Bad Kissingen und will Modellstadt für Öffnungen in der Corona-Pandemie werden. Laut Oberbürgermeister Dirk Vogel (SPD) wurde bereits ein entsprechender Antrag eingereicht. "Bad Kissingen ist eine Tourismushochburg. Unsere Gastronomie, der Handel und die Hotellerie sind vom Lockdown besonders hart betroffen. Sie brauchen eine Perspektive", sagt Oberbürgermeister Dirk Vogel.

Bad Kissingen habe viel Erfahrung bei der Steuerung von Menschenströmen. Während des "Rakoczy-Fests" werde etwa der Zugang zur Fußgängerzone kontrolliert. Zudem verfüge man in Bad Kissingen über ein hervorstechendes Know-how im Bereich der Testung durch Labore wie Laboklin. Besucher der Innenstadt könnten beispielsweise vom Parkplatz Tattersall aus zu einem entsprechenden Testzentrum in den Rathausinnenhof geführt werden, so die ersten Überlegungen der Projektgruppe im Rathaus. Bad Kissingen hofft durch das Modellprojekt auch, Erkenntnisse für die überregional bekannten Veranstaltungen im Sommer, wie beispielsweise den Kissinger Sommer, gewinnen zu können.