Modellprojekt: Solarbetriebener WLAN-Hotspot in Volkach

Bürgermeister Heiko Bäuerlein hat am Wohnmobil-Stellplatz in Volkach (Lkr. Kitzingen) die neuartige, solarbetriebene WLAN-Solarsäule offiziell in Betrieb genommen. "Surfen im Internet - gratis, unkompliziert und mit 100 Prozent Sonnenenergie: Das gibt es ab sofort mit dem BayernWLAN an unserem Wohnmobil-Stellplatz", so Bäuerlein. Seit Anfang Juli gibt es bereits eine ähnliche Säule an der Bushaltestelle der Ostbayerische Technische Hochschule (OTH) Regensburg.

Modellversuch vom Freistaat Bayern

Die eingesetzte Technik ist Teil eines Modellversuchs vom Freistaat Bayern, erklärt Volkachs Geschäftsstellenleiter Gerhard Wagenhäuser. "Statt aufwändig Kabel zu legen, wird die Säule über ein Solarmodul mit Strom versorgt. Der Internetzugang erfolgt über LTE.

In der Säule ist zudem eine Batterie verbaut, damit WLAN auch dann verfügbar ist, wenn keine Sonne scheint." Außerdem gibt es in Volkach weitere kostenfreie BayernWLAN-Stellen am Marktplatz, an der Mainschleifenhalle und Musikschule.

Weitere öffentliche WLAN-Hotspots

In Nordheim befinden sich die Hotspots am Wohnmobilstellplatz und vor dem Rathaus, in Sommerach am Kirchplatz sowie am Mehrgenerationenplatz. Mittlerweile sind bayernweit insgesamt über 26.000 BayernWLAN-Hotspots eingerichtet.

"Die neue WLAN-Solarsäule versorgt das Wohnmobil-Gelände am Main und ergänzt damit optimal das BayernWLAN-Angebot in der Altstadt von Volkach - sogar CO2-neutral im Betrieb", betont Bürgermeister Heiko Bäuerlein. Basis für eine erfolgreiche Digitalisierung sei auch die engmaschige Verfügbarkeit von kostenlosem WLAN.

Weiterer Ausbau vom WLAN-Netz

Das BayernWLAN-Netz werde daher noch weiter ausgebaut, heißt es aus dem zuständigen Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat. Der Freistaat unterstützt seine Kommunen mit verbesserten kommunalen Programmen bei der Einrichtung von BayernWLAN mit einer erheblichen Förderung.

Im Falle des Modellversuchs WLAN-Solarsäule hat der Freistaat die gesamten Kosten übernommen, die Stadt Volkach trägt die Betriebskosten. Der Einstieg in das freie BayernWLAN ist dabei leicht und praktisch: Jeder Hotspot heißt "@BayernWLAN". Es sind keine Passwörter und keine Anmeldedaten erforderlich, eine Registrierung ist nicht nötig.