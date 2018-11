Modellprojekt: Mehr Sicherheit für Radfahrer

Die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern hat zusammen mit der Technischen Hochschule Nürnberg ein Pilotprojekt in Bayern gestartet. Der Landkreis Fürth ist mit dem Markt Cadolzburg Teil des Modellversuches. Cadolzburg wurde dabei für die Maßnahme "Tempo 30 in Hauptverkehrsstraßen" ausgewählt.

Ergebnisse erst 2020

Ziel der Reduzierung der Strecken-Höchstgeschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde ist es vor allem, herauszufinden, wie sich die Maßnahme auf die objektive und subjektive Sicherheit auswirkt,“ so Landrat Matthias Dießl (CSU). Außerdem solle die Wirkung des Miteinanders von Auto- und Radverkehr im Mischverkehr ermittelt werden. Ergebnisse des Modellversuches werden im Frühjahr 2020 erwartet.