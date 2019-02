Modellprojekt in Würzburg: Kinderbetreuung "rund um die Uhr"

Um Beruf und Kinder besser vereinbaren zu können, bietet die Stadt Würzburg nun auch Betreuung außerhalb der regulären Öffnungszeiten von Kindertageseinrichtungen rund um die Uhr. Zunächst 50.000 Euro sind dafür im Haushalt 2019 vorgesehen, wie Fachabteilungsleiterin Monika Kraft heute vor der Presse erläuterte. Damit sollen vor allem Alleinerziehende mit geringerem Einkommen dabei unterstützt werden, eine Betreuungsperson stundenweise zu beschäftigen, während der Elternteil selbst Nachtschicht leistet oder am Wochenende arbeitet.

Besserverdienende sollen Kosten selbst tragen

Wenn beispielsweise die Krankenschwester Freitagabend zum Schichtdienst in die Klinik muss, holt die Betreuungsperson das Kind von der KITA ab, bringt es nach Hause, nimmt mit ihm das Abendessen ein und bringt es zu Bett. Der Dienst endet mit der Rückkehr der Mutter. "Das ist kein Babysitter-Dienst, damit die Eltern ausgehen können", stellt Kraft klar und ergänzt, dass Besserverdienende die Basiskosten von zehn Euro pro Kind und Stunde selber tragen müssen. Der Betrag erhöht sich mit jedem Geschwisterkind um 2.50 Euro

Feste Bezugsperson

Gesucht sind jetzt noch Männer und Frauen, die sich nach Maßgabe der Dienstpläne der Eltern stundenweise um den Nachwuchs kümmern wollen: am frühen Morgen, am Abend oder an Wochenenden. Die Koordination übernimmt die Stadt Würzburg und überprüft auch die Betreuuer auf die persönliche Eignung für den Einsatz. Wie Kraft betont, soll dabei auch sicher gestellt werden, dass sich immer die gleiche Person um ein Kind kümmert, so dass sie zur Bezugsperson wird.