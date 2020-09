vor 30 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Modellprojekt Azubi-Shuttle startet im Landkreis Rhön-Grabfeld

Der Weg zum Ausbildungsplatz ist für junge Leute in der Region oft schwierig. Der Landkreis Rhön-Grabfeld hat heute erstmals die Azubi-Shuttles im Einsatz. Drei Busse bringen die Lehrlinge an ihre Lehrstelle. Ein einmaliger Service in Unterfranken.