Modellkommune Marktredwitz: E-Lastenräder zum Ausleihen

In der Stadt Marktredwitz können sich die Bürgerinnen und Bürger seit Samstag E-Lastenräder ausleihen. Marktredwitz ist bayernweit eine der ersten Kommunen mit vollautomatischem Lastenrad-Mietsystem, teilte das bayerische Verkehrsministerium am Montag mit.

Modellprojekt in Marktredwitz: E-Lastenräder zum Ausleihen

Es handelt sich um ein Modellprojekt des Ministeriums, bei dem der Nutzen von Leih-Lastenrädern getestet werden soll. Zehn Lastenräder stehen in Marktredwitz zur Verfügung. Sie besitzen einen Motor wie ein E-Bike und zusätzlich eine große Ladefläche zwischen Vorderrad und Lenker. Darin können größere Lasten, aber auch zwei Kinder transportiert werden. Mithilfe der LastenradBayern-App können die Interessenten rund um die Uhr sehen, wo sich die Lastenräder befinden, und ob eines der zehn gerade verfügbar ist.

Großeinkäufe und Pakete ohne Auto transportieren

In Marktredwitz gibt es fünf zentrumsnahe Stationen, an denen die Räder abgeholt werden können. Jedes Rad muss zur selben Station auch zurückgebracht werden. Oberbürgermeister Oliver Weigel (CSU), sagte bei der Präsentation der Lastenräder: "Dank des Lastenrad-Mietsystems werden in Zukunft auch der Großeinkauf oder das Transportieren von schweren Paketen ohne Auto möglich sein."

Die erste Stunde ist kostenlos

Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) geht es bei dem Modellprojekt darum, zu testen, ob die Lastenräder sich positiv auf den Verkehr auswirken: "Sie können helfen, das Auto zu ersetzen", so Bernreiter in einer Mitteilung des Verkehrsministeriums. Das Mieten ist vergleichsweise günstig: In der ersten Stunde fällt gar keine Gebühr an. Ab der zweiten zahlen die Kunden einen Euro pro Stunde. Der Tageshöchstsatz beträgt 15 Euro. In Nürnberg hat der VAG ebenfalls Leih-Lastenräder im Angebot.

Sechs weitere Modellkommunen in Bayern

Der Freistaat übernimmt bis zu 90 Prozent der förderfähigen Kosten für die Anschaffung der Leihräder und die Einrichtung der Mietstationen. In ganz Bayern gibt es neben Marktredwitz sechs weitere Modellkommunen, in denen das Lastenrad-Mietsystem getestet wird: Cadolzburg, Freising, Lindau, Passau, Würzburg und Lechbruck.