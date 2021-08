Modellkommune Bad Windsheim wird demografiefest

Das Kopfsteinpflaster der historischen Altstadt in Bad Windsheim ist mittlerweile krumm und schief. Die provisorischen Ausbesserungen mit Teer machen die Wege nicht wirklich besser, optisch erst recht nicht. Schon für Fußgänger ist es mühsam, durch die engen, romantischen Gässchen zu laufen. Mit einem Rollstuhl oder Rollator ist das fast unmöglich. Hinzu kommen die vielen Treppen, die den Weg zusätzlich erschweren.

Barrierefreiheit ist Gesprächsthema

Wenn Bürgermeister Jürgen Heckel durch die Stadt geht, wird er immer wieder von Bürgerinnen und Bürgern angesprochen. Der 56-Jährige nimmt sich gerne Zeit für die verschiedenen Anliegen, hat stets ein offenes Ohr. Natürlich ist auch die fehlende Barrierefreiheit Gesprächsthema. Diese ist in erster Linie auf die Bauweise in Bad Windsheim zurückzuführen. "Als älterer Mensch tut man sich grundsätzlich in historischen Städten wie Bad Windsheim schwerer, als in anderen Großstädten", sagt er.

Förderprogramm soll helfen

Deshalb hat sich die Stadt Bad Windsheim für ein Förderprogramm beworben – und hat als eine von sieben bayerischen Kommunen den Zuschlag erhalten. Jetzt winken in den kommenden vier Jahren Förderungen von bis zu 90 Prozent der Kosten für die Entwicklung zu einer demokratiefesten Kommune. Die ersten Maßnahmen werden bereits getestet.

Gute Resonanz für Rollatorspur

Gleich in der Nähe des Rathauses wurde ein kurzes Stück des Kopfsteinpflasters abgeschliffen und speziell bearbeitet. So fällt das Überqueren der Straße mit Rollstühlen oder sonstigen Gehhilfen deutlich leichter. Auch Eltern mit Kinderwagen nutzen die Testspur gerne. Das Projekt habe "ganz viele E-Mails hervorgerufen", um dem Bürgermeister und der Stadtverwaltung Feedback zu geben.

Besondere Herausforderung durch Tourismus

Als Kurort empfängt Bad Windsheim jährlich auch viele ältere Touristen, sagt Heckel. Auch durch das Krankenhaus, die Rehakliniken und die Altersheime ist die Notwenigkeit einer barrierefreien Innenstadt hoch. Um die Maßnahmen an die Bürgerinnen und Bürger anzupassen, sollen diese in die weiteren Planungen einbezogen werden. Wenn es nach Jürgen Heckel geht, soll jeder von den Maßnahmen profitieren.

"Es ist nicht nur für Bad Windsheim ein Gewinn, sondern auch unsere vielen hunderttausende von Gästen haben da einen Mehrgewinn am Ende des Tages", sagt er. Auch wenn der Bürgermeister selbst am liebsten die Treppe nimmt, sein Büro ist über einen Aufzug auch barrierefrei zu erreichen. In Zukunft soll das überall in Bad Windsheim möglich sein.