Modell der Nürnberger Altstadt aus Nazizeit bekommt Synagoge

Zum Abschluss des Jubiläumsjahrs "1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" stellt das Nürnberger Fembo-Haus in einer kleinen Ausstellungseinheit die ehemalige Hauptsynagoge am Hans-Sachs-Platz als Zentrum gelebter jüdischer Kultur in Nürnberg vor. Bisher fehlte das jüdische Gotteshaus in einem gezeigten Modell aus der Nazizeit. Diese Lücke wird nun geschlossen, was mit einem Festakt begangen wird.

Die Fehlstelle in dem Modell aus Lindenholz wird mit einem Edelstahlmodell geschlossen, sagt Jana Stoltenberg vom Stadtmuseum Fembo-Haus. So solle die Ergänzung sichtbar bleiben. Am Nachmittag werden zwei Modelle feierlich an das Stadtmuseum übergeben. Anwesend sind unter anderem Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) und der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde Jo-Achim Hamburger.

Mit VR-Brille das Innere der Synagoge erkunden

Anlässlich des Jubiläumsjahrs "1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" zeigt das Stadtmuseum außerdem künftig seinen Besuchern noch ein zweites Modell aus Edelstahl. Es ist 30 x 40 Zentimeter groß und bietet die Möglichkeit, in die Synagoge hineinzuschauen. Zusätzlich erwarten die Besucher noch zwei VR Brillen, die zu einer digitalen Besichtigung des Gebäudes einladen.

Nürnberger Synagoge im Dritten Reich abgerissen

Die ehemalige Hauptsynagoge am Hans-Sachs-Platz wurde von den Nationalsozialisten im August 1938 noch vor den Novemberpogromen abgerissen und abgetragen. Das Lindenholzmodell der Altstadt von Nürnberg entstand zwischen 1935 und 1939. In dem Modell fehlte bereits die Synagoge. Das Grundstück am Hans-Sachs-Platz wurde nach dem Zweiten Weltkrieg mit Büro- und Wohngebäuden überbaut. Ein Gedenkstein erinnert vor Ort an die abgerissene Synagoge.