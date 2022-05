Model von Maßkrug getroffen: Polizei ermittelt gegen 28-Jährigen

Nachdem die ehemalige "Miss Franken Classic", Vanessa Hampl, auf einem Fest in Berg schwer verletzt worden ist, ermittelt jetzt die Polizei gegen einen 28 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Neumarkt.

Es soll keine Absicht gewesen sein

Wie Florian Beck vom Polizeipräsidium Oberpfalz auf BR-Anfrage mitteilte, habe der Mann zugegeben, die Verletzungen verursacht zu haben. Allerdings bestreite der Mann, dass er den Bierkrug mit Absicht in Richtung der 24-Jährigen geworfen habe. Er sei im Streit mit einer anderen Person gewesen, wobei der Bierkrug dann in Richtung des Opfers geflogen sei.

Verdächtiger spricht von einem "Unfall"

Der Verdächtige spreche in dem Zusammenhang von einem "Unfall", so Beck weiter. Bei dem Vorfall war auch ein 31-Jähriger im Gesicht verletzt worden, als er zusammen mit der 24-jährigen ehemaligen Schönheitskönigin und jetzigem Model aus Nürnberg an einem Bierzelt stand.

Die Polizei ermittle deshalb jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Nach der Tat hatte sich zunächst ein Rechtsanwalt bei der Polizei mit der Angabe gemeldet, sein Mandant könne mit dem Vorfall in Verbindung stehen. Laut Beck handelt es sich bei dem Mandanten um den Mann, gegen den jetzt ermittelt wird.

Tatzeit mitten in der Nacht

Tatzeit sei gegen 2.30 Uhr gewesen. Polizeisprecher Beck sagte am Donnerstag, dass die Beamten erst Stunden später informiert worden seien. Erst in den Morgenstunden habe die Mutter des Opfers bei der Polizei angerufen. Im Anschluss seien Beamte zur Wohnung der 24-Jährigen gefahren und hätten sie dort befragt. Etwaige Vorwürfe in Richtung der Polizei seien unbegründet, so der Sprecher.

3.000 Euro für Hinweise zu dem Täter

Bei der Kirchweih in Berg war Vanessa Hampl Anfang Mai von einem Maßkrug am Kopf getroffen worden. Unter anderem auf Facebook teilte das Model danach Bilder von ihren Gesichtsverletzungen. Für Hinweise zum Täter stellte Hampl auf Facebook 3.000 Euro Belohnung in Aussicht. Die 24-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden. Sie hatte mehrere Schnittverletzungen sowie ein zugeschwollenes Auge und eine schwere Gehirnerschütterung. Neben ihrem Wirtschaftsrecht-Studium in Nürnberg arbeitet Vanessa Hampl als Model. Wegen der Wunden konnte sie zunächst nicht weiterarbeiten und befürchtete, dass ihr womöglich Narben im Gesicht bleiben.