Model mit Down-Syndrom in Kitzinger Familienunternehmen

Aktion gegen Unsicherheit im Umgang

Schon damals hat Sabine es sich mit ihren beiden großen Schwestern zur Aufgabe gemacht, sich für die viertgeborene Marina einzusetzen und "Zeichen zu setzen", wie Mutter Marianne sagt. Und genau das macht sie auch heute, wenn sie mit Marinas Fotos für die Naturkosmetik-Produkte wirbt. Denn: Auch heute noch gebe es viele Menschen, die nicht mit dem Down-Syndrom umgehen könnten: "Ich glaube, dass es einfach ein Nichtwissen ist, Unerfahrenheit, auch Unsicherheit mit dem Umgang", meint Sabine. "Ich glaube, da fehlt noch ganz viel."

Gemeinsam mit ihrer Schwester erarbeitet Sabine Sprüche, die Marina dann für Postkarten, Taschen und T-Shirts in ihrer eigenen Schrift aufschreibt. "Lassmalwirsein" ist so ein Ausspruch von Marina, der nun auf Postkarten steht. Fotografin Sabine hat mit zwei anderen Fotografen ein Projekt zum Welt-Down-Syndrom-Tag daraus gemacht. Im März legen Mariundanne und viele weitere Unternehmen in ganz Deutschland jeder Bestellung eine Broschüre mit Porträts von Marina und anderen Menschen mit Down-Syndrom bei.

Marina ist Teil der Gesellschaft geworden

Seit zwei Jahren gibt es das Familienunternehmen Mariundanne und seitdem arbeitet Marina auch in allen Bereichen mit. Ihr Selbstbewusstsein ist dadurch deutlich gestiegen, ist sich Mutter Marianne sicher: "Sie ist ein Teil der Gesellschaft geworden. Sie nimmt teil." Auch Sabine ist überzeugt, dass ihre Schwester an den vielen Herausforderungen gewachsen ist.

Wirtschaftlich sei das für das Unternehmen nicht immer und die Familie habe viele Strukturen angepasst – so macht Marina zum Beispiel gerne mal einen Mittagsschlaf. Ein menschlicher Blick sei jedoch viel wichtiger. Für Sabine zählen ohnehin mehr Marinas Stärken wie ihre Leichtigkeit und ihre starke emotionale Intelligenz: "Also sie erspürt ohne sprechen zu müssen oft auch die Launen. Das ist immer ganz spannend, wie sie dann reagiert oder agiert. Also dass sie wirklich kommt und einen dann umarmt.“

Welt-Down-Syndrom-Tag am 21. März

Wenn das Unternehmen größer werden sollte, will Familie Lewandowski noch mehr Mitarbeiter mit Down-Syndrom in Kitzingen beschäftigen – damit auch sie sich so selbstverständlich wie Marina in unserer oft auf Leistung und Effektivität getrimmten Gesellschaft einbringen können.

Am 21. März soll seit 2012 jährlich der Welt-Down-Syndrom-Tag mehr Sichtbarkeit für die Behinderung schaffen. Menschen mit Down-Syndrom haben das 21. Chromosom dreimal statt zweimal, deswegen ist die Behinderung auch als Trisomie 21 bekannt. In Deutschland leben etwa 50.000 Menschen mit Down-Syndrom. Noch immer entscheiden sich viele Eltern nach einer pränatalen Untersuchung mit dem Befund eines Down-Syndroms für einen Schwangerschaftsabbruch.