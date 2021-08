Modekette Adler beendet Insolvenzverfahren

Der Abschluss des Insolvenzverfahrens verleitete Insolvenzverwalter Christian Gerloff zum Schwärmen: "Der Abschluss eines Insolvenzverfahrens dieser Größe und Komplexität nur gut sieben Monate nach Antragstellung und zwei Monate nach Eröffnung dürfte beispiellos sein", erklärte er in der Pressemitteilung des Unternehmens.

Damit ist das Insolvenzverfahren der Modekette Adler nun offiziell beendet. Das Fazit des Unternehmens fällt positiv aus: Unterm Strich bleiben 2.600 Arbeitsplätze erhalten.

Adler-Insolvenz: Betroffene Mitarbeiter wurden bereits informiert

Die rund 500 Mitarbeiter des fränkischen Textilhändlers, die ihre Stelle verlieren, dürften das anders sehen. Überall in der Bundesrepublik wird die Bekleidungskette Filialen schließen. Die davon betroffenen Mitarbeiter seien bereits informiert worden, sagte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage von BR24. Immerhin sollen von den über 160 Märkten in Deutschland "rund 137 Filialen" bestehen bleiben. Aktuell könne noch nicht offiziell verkündet werden, welche Standorte schließen müssen, da im Hintergrund noch Gespräche liefen.

Der neue Eigentümer ist der Logistiker Zeitfracht aus Berlin

Der neue Eigentümer ist die Unternehmensgruppe "Zeitfracht" aus Berlin. Sie hat alle Anteile des Modehändlers übernommen. Die Zeitfracht-Gruppe plant in Zukunft unter anderem die Digitalisierung der Logistik-Abläufe. Außerdem sollen das Online-Geschäft gestärkt und das Warenangebot erweitert werden: "Wir werden nun zügig die E-Commerce-Ausrichtung von Adler stärken und die logistischen Abläufe durch konsequente Digitalisierung optimieren", erklärt Wolfram Simon-Schröter, Vorstand der Gruppe.

Adler will Sortiment an Nicht-Textilien erweitern

Die Berliner Unternehmensgruppe war im Textileinzelhandel bislang nicht vertreten. Sie ist auf Logistiklösungen spezialisiert und als Buchgroßhändler aktiv. In Zukunft soll es in den Adler-Filialen künftig mehr zu kaufen geben: Laut Zeitfracht führen die Adler-Märkte bereits heute ein großes Sortiment an Nicht-Textilien, das Angebot soll noch erweitert werden.

Adler hatte am 11. Januar 2021 aufgrund der Corona-Pandemie einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Am 1. Juli war das Insolvenzverfahren dann eröffnet worden.