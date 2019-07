Modehersteller René Lezard meldet erneut Insolvenz an

Isabella Hierl – Chief Executive Officer (CEO) bei René Lezard – wird nun zusammen mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter Hubert Ampferl das laufende Geschäft weiterführen. Am Freitag wurde die Belegschaft von der neuen Situation informiert. "Das laufende Geschäft von René Lezard bleibt von dem Insolvenzantrag unberührt. Die Kollektionsentwicklung und die operativen Prozesse werden nahtlos und ohne Beeinträchtigung fortgeführt", teilte Isabella Hierl mit.

Türkischer Investor macht Rückzieher

Der türkische Textilproduzent Cemsel Tekstil hatte sich rechtsverbindlich verpflichtet, bis zum 17. Juni eine Kapitalerhöhung zu zeichnen und der René Lezard Mode AG eine vertraglich versprochene kurzfristige und überlebensnotwendige Liquidität zu erteilen. Cemsel Tekstil wäre mit mindestens 60 Prozent an der Schwarzacher Modefirma beteiligt worden. Am 18. Juni wurde eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen. Zur Zeit befindet sich das Unternehmen in Verhandlungen mit neuen Investoren.

Modehersteller vor zwei Jahren umfassend reorganisiert

René Lezard hatte erstmals am 7. März 2017 Insolvenz angemeldet und sich dann einer tiefgreifenden Umstrukturierung unterzogen. Zwei Filialen und ein Outlet wurden geschlossen, aus einer GmbH wurde eine AG und von 42 Mitarbeitern am Stammsitz in Schwarzach musste man sich trennen. Das Unternehmen hat sein Firmengebäude in Schwarzach verkauft und anschließend wieder angemietet. Im März hatte die Firma deutschlandweit 150 Mitarbeiter, am Stammsitz waren 45 Angestellte beschäftigt.