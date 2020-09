Mobilitätswoche und Stadtradeln: Hof kämpft gegen CO2-Ausstoß

Radeln bis die Waden glühen: Bis zum 6. Oktober sollen möglichst viele Menschen in der Hofer Region das Fahrrad nutzen. So soll der CO2-Ausstoß verringert und gleichzeitig die Fahrrad-Infrastruktur verbessert werden, betonen Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) und Landrat Oliver Bär (CSU).

Kilometer sammeln fürs Stadtradeln in Hof

Auf der Website der bundesweiten Aktion Stadtradeln können Einzelpersonen sowie Teams aus Vereinen, Unternehmen und Schulen ihre geradelten Kilometer eintragen. Auf digitalen Stadtplänen können Missstände wie Schlaglöcher oder plötzlich endende Radwege markiert werden.

Rehau: Infos zu autonomen Shuttle-Bussen

Zusätzlich zum dreiwöchigen Stadtradeln gibt es in Stadt und Landkreis Hof weitere Aktionen im Rahmen der europäischen Mobilitätswoche: So bieten zum Beispiel die Stadtwerke am Freitag von 17.00 bis 23.00 Uhr freie Fahrt auf allen Buslinien an. In der Hofer Fußgängerzone wird zudem der neue Radbus-Anhänger präsentiert. Und auf dem Maxplatz in Rehau im Landkreis Hof es gibt am Wochenende Infos zum geplanten autonomen Fahren mit dem City-Shuttle und zum Projekt "Hofer Landbus". Außerdem können auch Lastenfahrräder getestet werden. In Kooperationen mit Stadt und Landkreis bieten Autohäuser Probewochen für Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge.