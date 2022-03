Mobilität im Alter: Schondorfer bieten Fahrrad-Rikscha an

Mit Spenden wurde am Ammersee eine elektrische Fahrrad-Rikscha für Senioren angeschafft. Jetzt ist Leo Ploner bei seiner ersten Fahrstunde mit der Schondorfer Rikscha: "Mit Abstand das größte Fahrrad, das ich je gefahren habe. Ich bin gespannt, wie es funktioniert", sagt der Hobby-Radfahrer. Barbara Freier, Gründungsmitglied der Schondorfer Rikscha-Crew, zeigt ihm wie alles geht – vom Fingergas bis hin zur Schaltung.

E-Rikscha musste für Schondorf nachgerüstet werden

Seit Oktober bieten die Ehrenamtlichen Fahrten mit der elektrischen Fahrrad-Rikscha an. Für die steilen Berge in Schondorf musste sie extra nachgerüstet werden, beispielsweise mit einem stärkeren Motor. Im Winter ist sie nur an besonders schönen Tagen gefahren worden, seit Mitte Februar ist sie aber wieder täglich im Einsatz. Die Rikscha ist vor allem für Menschen gedacht, die nicht so mobil sind, kann aber auch für spezielle Anlässe wie Hochzeiten oder Geburtstage gebucht werden.

Ehrenamtliche teilen sich die Arbeit auf Zuruf auf

Über eine Telefonnummer können sich Interessierte einen Termin für eine Rikscha-Fahrt reservieren. Die sieben Ehrenamtlichen teilen sich die Termine dann über eine Messenger-Gruppe auf. Einige von ihnen arbeiten selbstständig, andere sind bereits in Rente. So können sie Rikscha-Fahrten auch tagsüber unter der Woche ermöglichen. Die meisten Einsätze hat die Rikscha immer freitags: Da bieten die Ehrenamtlichen einen Shuttle-Service zum und vom Wochenmarkt nach Hause an.

Spazierfahrten für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen

Barbara Freier ist es aber wichtig zu betonen, dass sie kein Taxi sind, das Menschen nur schnellstmöglich von A nach B bringt. Die Fahrgäste sollten die kostenlosen Fahrten auch genießen können. Für "schöne Spazierfahrten" hat das Rikscha-Team extra Routen erprobt und festgelegt.

"Hier in Schondorf leben viele Menschen allein in ihren Häusern, die Kinder sind weggezogen, und während Corona haben wir festgestellt, dass viele einfach nicht mehr rauskommen. Wir wollen sie aus den Häusern holen und ihnen ermöglichen, dass sie wieder mit am Leben teilnehmen." Barbara Freier, Schondorfer Rikscha-Crew

Neue Fahrerinnen und Fahrer gesucht

Das Angebot kommt so gut an, dass die Rikscha-Crew weitere ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer sucht - jetzt im Frühling wieder verstärkt. Der letzte Neuzugang, Leo Ploner, hat das Fahrertraining hinter sich gebracht und fährt zu seinem ersten Fahrgast: Seniorin Karin Dannhauer möchte ins Cafe Forster am Ammersee. Bei dem schönen Wetter genießen die beiden die Fahrt am See entlang sichtlich. "Das hat der Herr Ploner super gemacht", erzählt Karin Dannhauer danach. Auch Leo Ploner ist zufrieden: "Ich will jetzt nicht angeben, aber es war einfacher, als ich dachte, und diese Rikscha von Byke fährt sich wirklich unglaublich wendig." Die anderen Ehrenamtlichen begrüßen Leo Ploner mit Applaus im Team – jetzt sind sie schon zu acht.