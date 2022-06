Mobilität: E-Bike statt Auto auf dem Land

Vor eineinhalb Jahren ist Familie Barbato nach Eberfing gezogen - aufs Land also: Zehn Kilometer zum nächsten Supermarkt, 45 Kilometer bis zum Arbeitsplatz. Trotzdem lassen sie ihren Kleinwagen die meiste Zeit stehen und nehmen wann immer möglich das Fahrrad.

Und das heißt in ihrem Fall: Sie nehmen fast nur noch das Fahrrad. Dass es auf dem Land im Alltag nicht ohne Auto gehe, wie viele sagen, will Antonio Barbato nicht akzeptieren. Am Ende sei das immer eine Frage der Bequemlichkeit, sagt der Familienvater. Wenn der Wille wirklich vorhanden sei, dann finde sich ein Weg das Auto stehen zu lassen und aufs Fahrrad umzusteigen.

45 Kilometer mit den E-Bike zur Arbeit

"Das Auto wird als alleiniges Fortbewegungsmittel angesehen und man verliert aus dem Blick, was man mit ein bisschen Umstellung eigentlich noch für Möglichkeiten hat", sagt Barbato.

Der 38-jährige ist umgestiegen, obwohl er keine Sportskanone ist, sondern eher mehr Training und ein paar Kilo weniger auf der Waage bräuchte, wie er selbst sagt. Trotzdem hat er sich ein E-Bike angeschafft und radelt jetzt in die Arbeit. 45 Kilometer einfache Strecke von Eberfing nach Oberhaching bei München zu seiner Firma. Macht 90 Kilometer hin und zurück, zweimal die Woche, auch im Winter.

Die Strecke mit dem Auto zu fahren, mag sich Antonio gar nicht mehr ausmalen: "Wenn ich in ein Auto einsteige und fahre, bin ich nach zehn Minuten so geladen und so aggressiv." Auf dem Fahrrad ergehe es ihm nie so.

Das eigene Auto nur noch für Notfälle

Seine Frau Nicole Barbato ist auch aufs Fahrrad gekommen. Mit einem Lastenrad bringt sie den vierjährigen Lorenzo in den Kindergarten. Der liegt genauso in Eberfing wie die Grundschule für den zweiten Sohn, den sieben Jahre alten Leonardo. Diese kurzen Wege sind natürlich ein Vorteil, das wissen die Barbatos.

Die berufstätige Mutter radelt vier mal pro Woche 16 Kilometer nach Penzberg in ihre Arbeit. Auf dem Rückweg erledigt sie auch alle Einkäufe. Und am Samstag radelt sie nochmal acht Kilometer ins übernächste Dorf, um Obst und Gemüse beim Bauern aus der Region einzukaufen. Das sei total entspannend und gut für die Fitness, sagt Nicole Barbato lachend. Ob es wirklich auf dem Land ohne Auto geht, da hatte sie anfangs selbst Zweifel, aber die seien verflogen. "Wir hatten vorher auch zwei Autos, wir haben jetzt nur noch eines und das ist auch wirklich nur für den Notfall, wenn mal beide Räder in der Reparatur sind", sagt sie.

Nicole und Antonio kommen inzwischen auf rund 10.000 Fahrradkilometer pro Jahr, die sie auf dem Land nicht mehr mit den Auto fahren. Die Barbatos machen das am Ende für sich selbst, sagen sie. Es spare Geld, schone die Umwelt und mache Spaß. Ihr Fazit: Manchmal geht es auf den Land wirklich nicht ohne Auto. Aber ganz oft eigentlich dann doch ganz leicht.