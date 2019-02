Mobilität auf dem Land: Rufbus BAXI wird zum Erfolgsmodell

Die Marktgemeinde Parkstein liegt nur zehn Kilometer vom Zentrum der nördlichen Oberpfalz, der Stadt Weiden, entfernt. In dem 2.200-Seelen-Ort gibt es zwar zwei Hausärzte, aber keinen Supermarkt. Ohne Auto oder mobile Familienangehörige ist das schwierig. Vor allem für ältere Menschen.

Für Gerlinde Pschierer, 77, kann eine Fahrt mit dem Linienbus zum Facharzt nach Weiden eine Odyssee werden. Denn der Bus fährt nur zu den Stoßzeiten früh, mittags und nachmittags. Ein Termin gleich in der Früh? Schwierig für die fast 80-Jährige, weil sie dann bis Mittag auf die Rückfahrt warten muss.

Mobil mit BAXI im Landkreis Tirschenreuth

40 Kilometer weiter der Landkreis Tirschenreuth: ebenfalls wenige Einwohner, lange Strecken. Linienbusse fahren nur noch zu den Stoßzeiten, in erster Linie für Schüler. Das Zauberwort heißt hier seit fünf Jahren BAXI, eine Mischung aus Bus und Taxi.

Und so geht’s: Bis zu einer Stunde vor Fahrtbeginn können sich Passagiere telefonisch anmelden. Einsteigen können sie dann an einer von 800 Haltestellen im ganzen Landkreis. Jeder Weiler, jedes Dorf hat eine. In den Städten liegen die Haltestellen nur wenige hundert Meter auseinander. Der Ausstieg ist auf Wunsch möglich - das heißt, wie mit dem Taxi wird man zu einer Adresse gefahren.

ÖPNV für jeden Bürger auf 20 Routen

Peter Zimmert vom Landratsamt Tirschenreuth hat damit ein Erfolgsmodell geschaffen. Die 20 Routen hat er auf der Basis von Haushaltsbefragungen erstellt. Orientiert an den häufigsten Kundenströmen.

"So können wir jeden Bürger, der im Landkreis wohnt, ein gewisses Mindestmaß an ÖPNV bieten - dass sie zu ihrem Rathaus kommen, zu den Ärzten, Apotheken und Einkaufsmöglichkeiten." Peter Zimmert, Landratsamt Tirschenreuth

Um die Fahrtwünsche abzudecken, arbeitet der Landkreis mit Taxi-Unternehmern zusammen. Corinna Hecht ist im Kleinbus als Fahrerin für BAXI im Einsatz. Die 25-Jährige hat selbst kein Auto und nutzt das BAXI auch als Fahrgast, wenn sie abends zu ihrem Zweitjob fährt.

"Ich hab einen Schein, aber kein Auto. Und muss auch in die Arbeit oder mit dem Kleinen zum Kinderarzt." Corinna Hecht, Fahrerin für BAXI

Passgenaues Angebot statt teurer Leerfahrten

Mit BAXI spart sich der Landkreis teure Leerfahrten und die Taxi-Unternehmen können ihre Fahrzeuge an den Bedarf anpassen.

"Der fährt natürlich dann nur die Strecke, die gebucht ist, und braucht nicht die komplette Linie von A bis Z durchzufahren. Und je nachdem, wie viele Leute sich angemeldet haben, kann er auch das Fahrzeug aussuchen. In der Regel kann er mit einem Kleinbus fahren und braucht keinen großen 50-Sitzer." Peter Zimmert, Landratsamt Tirschenreuth

Ein gewisses Risiko schwingt für die Taxi-Unternehmer natürlich mit. Aber die Fahrgastzahlen steigen kontinuierlich. Bis zu 4.000 Passagiere sind es mittlerweile monatlich. Zwar werde es im ÖPNV immer ein finanzielles Defizit geben, sagt Peter Zimmert, aber mit dem flexiblen Anrufbus-System könne das in Grenzen gehalten werden.

BAXI geht auf Expansionskurs

Das Tirschenreuther Modell macht Schule: Landkreise in ganz Bayern holen sich Informationen von Peter Zimmert. Gerlinde Pschierer aus Parkstein im Nachbarlandkreis Neustadt an der Waldnaab kann auch bald BAXI fahren. Dann kann die 77-Jährige auch vormittags wieder Arzttermine wahrnehmen und ohne fremde Hilfe einkaufen.