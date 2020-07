Mobilfunk an Autobahnen: Weiterhin Lücken

"Eigentlich katastrophal" - so beschrieb der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) vor knapp einem Jahr Teile der Mobilfunk-Abdeckung an den Autobahnen im Freistaat. Das Ministerium hatte nachmessen lassen und festgestellt, dass keiner der drei großen Anbieter die zugesagten 100 Prozent Abdeckung erfüllte.

Demnach lag die Telekom entlang der bayerischen Autobahnen bei 98 Prozent, Vodafone erreichte 93 Prozent und Telefonica 71 Prozent - wobei Telefonica sich selbst nach eigenen Messungen bei 87 Prozent Abdeckung sah. Unabhängig davon betonte Aiwanger damals, dass er auf Vertragsstrafen drängen werde, wenn die Anbieter nicht liefern. Im Januar 2020 sei "Schluss mit lustig".

Ministerium: Situation hat sich verbessert

Laut Aiwangers Wirtschaftsministerium hat sich die Netzabdeckung an den Autobahnen seitdem verbessert. Das geht aus der Antwort auf eine BR-Anfrage hervor. Demnach haben die Mobilfunkbetreiber in der Zwischenzeit "weitere Standorte an Autobahnen" in Betrieb genommen. So habe beispielsweise Vodafone mitgeteilt, "dass im ersten Quartal dieses Jahres 54 Neubauten oder Aufrüstungen von Standorten mit Auswirkung auf die Autobahnversorgung in Bayern umgesetzt worden sind".

Allerdings war die Messung der Abdeckung im vergangenen Jahr laut dem Ministerium "einmalig". Aktuell muss man sich also auf die Informationen der Anbieter verlassen. Diese "berichten der Bundesnetzagentur monatlich über den Stand der Nacherfüllung", wie es in der Antwort des Ministeriums heißt.

Vertragsstrafen aktuell nicht geplant

Für die angedrohten Vertragsstrafen sieht man derzeit offenbar keinen Anlass. Zwar habe die Bundesnetzagentur Ende 2019 festgestellt, dass alle drei Netzbetreiber die Auflagen nicht erfüllen. Bestimmte Auflagen seien aber nur knapp verfehlt worden, daher gewähre die Behörde den Betreibern "nach Etappenzielen gestaffelte Nachfristen. Erst wenn diese nicht eingehalten werden, sollen Sanktionen folgen."

Weiter heißt es aus dem Ministerium: "Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger setzt sich im Beirat der Bundesnetzagentur für eine strikte Überprüfung und gegen eine zu nachsichtige Behandlung der Unternehmen ein." Tatsächlich haben die Mobilfunkanbieter bereits 2015 mit der Bundesnetzagentur vereinbart, dass bis Ende 2019 entlang der Autobahnen in Deutschland flächendeckend ein 4G-Netz zur Verfügung stellen soll.

906 Gemeinden weiter mit "weißen Flecken"

Aber nicht nur die Mobilfunk-Abdeckung an den Autobahnen bleibt eine Herausforderung. Denn noch immer haben 906 Gemeinden in Bayern auf ihrem Gemeindegebiet Flächen, die von keinem der drei Mobilfunkbetreiber versorgt werden - nicht einmal mit dem nach der Jahrtausendwende gestarteten 2G-Standard für Mobilfunk. Das geht ebenfalls aus der Antwort des Wirtschaftsministeriums hervor.

Von diesen 906 bayerischen Gemeinden mit Funklöchern haben demnach 513 "Interesse an einem geförderten Ausbau angemeldet". Davon hätten 60 Gemeinden bisher einen Förderbescheid erhalten. Laut dem Ministerium fördert der Freistaat dabei inzwischen in der Regel den 5G-Mobilfunkstandard, mindestens aber 4G. Für mehr als 200 bayerische Gemeinden lägen zudem "Zusagen der Betreiber vor, einen Mast zu betreiben. Zusätzlich erhielten mehr als 70 Gemeinden ohne Förderberechtigung eine Ausbauzusage der Betreiber."

Abdeckung auch an ICE-Strecken verbesserungswürdig

Auch entlang der bayerischen ICE-Strecken gab es zuletzt viele Funklöcher. Das geht aus einer Messung des Wirtschaftsministeriums hervor, die im vergangenen November vorgestellt wurde. An den ICE-Strecken sollte es gemäß der Vereinbarung zwischen Bundesregierung und Netzbetreibern ebenfalls bis Ende 2019 eine flächendeckende Versorgung geben.