Impfzentrum 2.0: Landkreis Regen impft mit mobilen Teams

Mobile Impfteams als Vorbild für Andere?

In Regen wird man aber noch abwarten müssen, ob die mobilen Impfteams in der Bevölkerung auch wirklich dauerhaft angenommen werden. Wie Brücklmayer sagt, müsse aber jeder Landkreis selber entscheiden, wie die Bürger am besten zu erreichen seien. Dafür müsse man auch Analysen erstellen: Wer ist noch zu impfen, wie hoch ist die Nachfrage im Impfzentrum, welche Alternativen gibt es?

Impfzentren bis Jahresende wohl in "abgespeckter Form"

Derselben Meinung ist auch Landkreistagspräsident Christian Bernreiter (CSU). Für Regen biete sich dieses Modell der mobilen Impfteams an, wie er sagt. Bernreiter sieht eine Chance für andere Impfzentren darin, vor allem jetzt auf Vereine und Verbände aktiv zuzugehen und hier vor Ort Impfungen anzubieten. Für den Landkreistagspräsidenten steht zudem fest: Es geht mit den Impfzentren weiter, sie waren die tragende Säule der Impfkampagne, in allen Bundesländern.

Bis Jahresende werde es Impfzentren "in abgespeckter Form" geben. "Vielleicht werden die Impfzentren auch nicht mehr Impfzentren heißen", so Bernreiter. Aber man brauche sie weiterhin, denn viele Fragen sind noch offen: Gibt es Auffrischungen, muss wieder in Altenheimen geimpft werden? "Wir müssen gerüstet sein, vor allem hinsichtlich der Delta-Variante. Eine Struktur wie bei den Impfzentren ist schnell eingerissen – das wieder aufzubauen, dauert länger."

Ministerium: Kein Überblick über geplante Schließungen

Von einem Sprecher des Gesundheitsministeriums heißt es auf BR-Anfrage, dass die Organisation der Impfzentren in eigener Zuständigkeit durch die jeweiligen Kreisverwaltungsbehörden erfolgt. Welche Kreisverwaltungsbehörden planen, ihre Impfzentren in den nächsten Wochen zu schließen oder mobiler zu gestalten - dazu liegen dem Ministerium derzeit keine Informationen vor, wie es heißt. Einige Impfzentren haben jedoch mittlerweile bereits den Großteil der in BayIMCO registrierten Impfwilligen zur Terminvereinbarung eingeladen.