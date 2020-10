Mobile Zahnarztpraxis: Landshut lernt von Straubing

Stadt und Landkreis Landshut überlegen, die zahnärztliche Versorgung zum Beispiel in Alten- und Pflegeheimen um eine mobile Zahnarztpraxis in einem Rettungswagen zu ergänzen. Die Idee ist nicht neu und hat sich in Straubing schon seit etwa acht Jahren bewährt.

Mobile Praxis für Senioren- und Pflegeheime

Eine mobile Zahnarztpraxis in einem Rettungswagen, die direkt zum Patienten kommt - Was so einfach klingt, könnte die zahnärztliche Versorgung vor allem von Bewohnern von Senioren- und Pflegeheimen deutlich vereinfachen und verbessern. Ernst Binner, Vorsitzender des zahnärztlichen Verbandes Niederbayern, hat sich die geriatrische zahnärztliche Versorgung zum Ziel gemacht. Er ist einer der Initiatoren dieses Projekts, das bereits mit dem Gesundheits- und Pflegepreis der Bayerischen Staatsregierung ausgezeichnet wurde.

Versorgung für bettlägrige Patienten

Jetzt wurde das Konzept auch Landshuts Landrat Peter Dreier (FW) und Oberbürgermeister Alexander Putz (FDP) vorgestellt. In Pflegeheimen könnte dadurch auch mehr Augenmerk auf die Prophylaxe gelegt werden und Erkrankungen im Kiefer- und Gebissbereich frühzeitig erkannt werden. Der großer Vorteil: Der Patient kann vor Ort behandelt werden und muss nicht erst mit einem Krankentransport zur Zahnarztpraxis gebracht werden. Auch bettlägerige Bewohner können ohne Weiteres versorgt werden, da die Patienten allesamt liegend zum Rettungswagen transportiert und dort behandelt werden können.

Problem: Krankenkassen übernehmen Kosten nicht

Pro Tag könnten so zehn bis 20 Patienten versorgt werden. Das Problem scheint aber das Geld zu sein. Die Betriebskosten für den Rettungswagen werden nicht von den Krankenkassen übernommen - sehr wohl aber die Transportkosten eines einzelnen Patienten zur Zahnarztpraxis. Schlichtweg paradox für Landrat Peter Dreier und Oberbürgermeister Alexander Putz, zumal die Vorteile auf der Hand liegen: "Nicht nur, dass hier gleich viel mehr Bewohnerinnen und Bewohner behandelt werden können. Der Einsatz dieses Rettungswagens und die kurzen Wege würden viel weniger Stress für die Bewohner verursachen." Vor allem an Demenz erkrankten Menschen, denen es schwer fällt, die gewohnte Umgebung zu verlassen, würde dies eine deutliche Erleichterung bringen.

Wurzelbehandlung im Krankenwagen möglich

"Ein Rettungswagen ist auch immer ein zertifizierter Eingriffsraum, von den Hygienevorgaben bis hin zur medizinischen Ausstattung. Die Geräte können in der jeweiligen Praxis sterilisiert werden", erklärt Ernst Binner. So sind auch hochkomplexe zahnmedizinische Eingriffe im Rettungswagen möglich, sogar die ungeliebte Wurzelbehandlung. Eine Ausnahme bilden die Röntgenaufnahmen, die aufgrund der Vorgaben zum Strahlenschutz der Umgebung hier nicht durchgeführt werden dürfen.

Der Rettungswagen muss nicht dauerhaft zur Zahnarztpraxis umfunktioniert werden: Die flexible Ausstattung kann schnell auf- und abgebaut werden und ist dank vollständiger Klimatisierung oder Beheizung zu jeder Jahreszeit einsetzbar.

Landrat und OB überzeugt

Putz und Dreier zeigten sich überzeugt von diesem innovativen Konzept und kündigten an, sich an Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) zu wenden, damit die Kosten der mobilen Zahnarztpraxis von den Krankenkassen übernommen werden. Dabei appellierten sie auch an die Zahnärzte der Region, dieses Angebot zu nutzen: "Unsere Gesellschaft wird immer älter - deshalb ist es auch unsere Pflicht, unseren Seniorinnen und Senioren eine gute Versorgung zu bieten - auch im zahnmedizinischen Bereich."