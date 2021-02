Mobile Teststationen in Landkreisen Wunsiedel und Hof gestartet

In den Landkreisen Hof, Wunsiedel und Tirschenreuth ist die von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigte Corona-Testkarawane gestartet. Bis vorläufig Samstag werden an verschiedenen Orten mobile Teststationen jeweils für einen Tag eingerichtet.

Mobile Teststationen kommen nach Arzberg, Hof und Wunsiedel

Die mobile Teststation ist jeweils von 08.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Sie kommt am Donnerstag nach Arzberg und ist beim Restaurant Bergbräu anzutreffen. Am Freitag macht sie beim Hofer Hallenbad Station, und am Samstag in der Fichtelgebirgshalle in Wunsiedel.

Start der mobilen Teststation war in Marktredwitz

Am Mittwoch war die mobile Teststation in Schwarzenbach an der Saale. Allerdings ist die Resonanz wegen der kurzfristigen Termine noch relativ gering. Zum Start kamen gestern 50 Menschen ins Marktredwitzer Rathaus, um sich testen zu lassen.

Im Landkreis Hof bereits 1.500 Personen getestet

Im Landkreis Hof haben sich bislang 1.531 Menschen in den zusätzlich eingerichteten Teststationen in Oberkotzau, Rehau, Naila und Münchberg auf das Coronavirus testen lassen.