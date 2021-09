Mobile Retter-App für Stadt und Kreis Regensburg vorgestellt

Über 60.000 Menschen erleiden jedes Jahr bundesweit einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Dann ist es oft wichtig, dass schnell reagiert wird.

App informiert Helfer in der Nähe

Eine mobile Retter-App kann da helfen, indem sie registrierte und qualifizierte Helfer alarmiert, die sich in der Nähe des Notfalls befinden. Ein entsprechendes Projekt mit dem Titel "Mobile Retter Regensburg", eine Kooperation der Regensburger Kliniken mit Stadt und Landkreis, wurde jetzt vorgestellt.

So funktionierts

Das Prinzip schaut dabei so aus, dass das Mobile-Retter-System, das es schon in anderen Städten und Gemeinden gibt, aktiviert wird, wenn ein Notruf in der Integrierten Leitstelle Regensburg eingeht und eine schnelle Reanimation erforderlich ist. Dann werden qualifizierte Ersthelfer in der Nähe über die App lokalisiert und informiert. Diese können dann mit ersten Maßnahmen beginnen, bis ein Rettungsdienst oder ein Notarzt eintrifft.

Rettungsdienst-System soll unterstützt werden

Das System versteht sich allerdings nicht als Ersatz, sondern nur als Ergänzung zum bestehenden System aus Rettungsdienst und sogenannten First Respondern (Ersthelfern). Das wurde am Donnerstag noch einmal betont.

Das Regensburger Projekt wird auch wissenschaftlich begleitet: Ziel ist es, einen Wirksamkeitsnachweis für Smartphone-basierte Ersthelfersysteme zu erbringen.