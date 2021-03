Mobile Kleiderkammer: Diakonia versorgt Arme trotz Lockdown

Gerade mal drei Leute haben an diesem Vormittag den Weg zur Kleiderkammer gefunden. Im Münchner Osten, kurz vor den Messegelände, verteilt die Diakonia ihre Kleiderspenden. Wegen der Pandemie sind die Öffnungszeiten von drei schon auf sechs Stunden verdoppelt.

Click & Meet: Oft hohe Hürde für Bedürftige

Allerdings muss man vorab einen Termin online buchen – so sind die Coronaregeln für Click & Meet. Und diese Hürde ist für Menschen in Armut oft schon zu hoch, sagt Gabriele Beurer, die Leiterin der Kleiderkammer. "Ich höre immer wieder: Das ist uns zu weit draußen. Für die Älteren stellt es auch ein Problem dar, weil die U-Bahn, wenn man nicht so gut zu Fuß ist, zehn Minuten entfernt ist. Es hält zwar auch ein Bus vor der Tür, aber da muss man oft umsteigen."

Gesundheitsministerium: Keine Ausnahme für Kleiderkammern

Aber es gibt auch für Kleiderkammern keine Ausnahme. Für sie gelten die selben Regeln wie für Geschäfte und Kaufhäuser.

"Kleiderkammern und Sozialkaufhäuser sind Ladengeschäfte mit Kundenverkehr im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 der 12. BayIfSMV. Für sie gilt also Folgendes: ... In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 liegt, ist die Öffnung von Ladengeschäften mit Kundenverkehr grundsätzlich untersagt, für einzelne Kunden nach vorheriger Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeitraum jedoch unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln zulässig. D. h. sie dürfen dann "Click-und-Meet" anbieten." Quelle: Pressestelle Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege

Mobile Kleiderkammer der Diakonia: Erfolg vom ersten Tag an

Daher hat die Diakonia beschlossen, zu den Bedürftigen zu kommen. Die Münchner Tafel war mit der Anfrage einer Kooperation gleich einverstanden. Vergangenen Samstag sind zwei Transporter voll mit gut erhaltener Kleidung zur Großmarkthalle in München aufgebrochen. Dort verteilt die Tafel ihre Lebensmittelspenden an viele bedürftige Familien. Und die Diakonia baut direkt daneben die Kleiderständer auf.

Diese mobile Kleiderkammer war vom ersten Tag an ein Erfolg, sagt Thomas Rosenberger, Geschäftsführer der Diakonia München. "Wir versorgen aktuell jetzt in Kooperation mit der Münchner Tafel an zwei Standorten im 14-tägigen Rhythmus zwischen 300 und 350 Menschen. Nicht nur der Pandemie geschuldet, auch dem Umstand geschuldet, dass sich zusehends der Bedarf verstetigt und auch angestiegen ist."

Bedürftige Familien sind dankbar

Die Familien suchen in diesen Tagen vor allem warme Sachen, Schuhe, Hosen, Pullover, Jacken, Mäntel. Damit es für alle reicht, gibt es ein Limit. Erwachsene dürfen drei Teile mitnehmen, für Kinder gibt es fünf. Auch an diesem Vormittag nehmen viele das Angebot an, wollen aber anonym bleiben. "Ich bin mit zwei Kindern unterwegs," sagt ein Frau. "Ich freue mich einfach über das Angebot, habe auch Schuhe bekommen, vielen Dank."

Ein Mann sucht auch nach Schuhen: "Ja, das ist hilfreich. Sehr nett, dass die uns sowas aufstellen, dass wir uns was aussuchen können. Ich habe letzte Woche auch was mitgenommen und das war auch ok." Ein anderer Mann sucht bei der Kinderkleidung: "Ich arbeite zwar, aber ich bin Alleinverdiener und mit meinem wenigen Gehalt komme ich leider gar nicht zurecht. Also ich finde, das ist wirklich ein Super-Angebot, wenn die Familien, die hier Essen bekommen, hier auch Kleidung bekommen."

Nach vier Stunden haben rund 150 Familien die Lebensmittelspenden abgeholt. Und an den Kleiderständern der Diakonia hängen nur noch Restposten. Nächsten Samstag bricht die mobile Kleiderkammer wieder auf. Dann zu einem anderen Standort in München, an dem sich Menschen über Lebensmittel und Kleidung freuen.