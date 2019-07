"Mobile Flüchtlingshilfe" erhält Würzburger Friedenspreis 2019

Die "Mobile Flüchtlingshilfe" wurde 2015 im Zuge der Fluchtbewegungen gegründet. Ziel des Vereins ist es, Geflüchtete in verschiedenen europäischen Ländern zu unterstützen. Die "Mobile Flüchtlingshilfe" kümmert sich um die Versorgung von Geflüchteten mit Lebensmitteln und Hilfsgütern in Form von Kleidung, Isomatten oder Zelten. In den vergangenen dreieinhalb Jahren unternahm die "Mobile Flüchtlingshilfe" über 20 Hilfsfahrten nach Südeuropa. Zu freiwilligen Einsätzen kam es in Griechenland, den Balkanstaaten, in Frankreich und Italien.

Projekt "HERMINE" zur Grundversorgung von Flüchtlingen

Im Zuge der Hilfseinsätze entstand das neue Projekt "HERMINE: Hilfe zur Erstversorgung für Menschen in Not in Europa". Hierbei geht es um die Koordination und Logistik zwischen den einzelnen Hilfsorganisationen, um deren Arbeit effizienter zu machen und Versorgungsengpässe zu vermeiden. Das Komitee des Würzburger Friedenspreises hat "HERMINE" ausgewählt. Das Preiskomitee besteht aus über zwanzig Vereinen, Parteien und Gruppen aus der Eine-Welt-, Asyl-, Friedens- und Umweltarbeit. Das Preisgeld beträgt 2.000 Euro. Der Würzburger Friedenspreis wird bereits zum 25. Mal vergeben.