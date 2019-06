"Mobile Flüchtlingshilfe" erhält 25. Würzburger Friedenspreis

Die "Mobile Flüchtlingshilfe e. V." wurde im Zuge der Fluchtbewegungen 2015 mit dem Ziel gegründet, Geflüchtete in verschiedenen europäischen Ländern zu unterstützen. In den letzten dreieinhalb Jahren leisteten ehrenamtliche Mitglieder über 20 freiwillige Einsätze in Griechenland, den Balkanstaaten sowie in Frankreich und in Italien. Dabei ging es vor allem um grundlegende Bedürfnisse und die Versorgung von Geflüchteten mit Hilfsgütern wie Kleidung, Isomatten oder Zelten.

Projekt "HERMINE" zur Grundversorgung von Flüchtlingen

Besonders im Fokus des Vereins und auch des 25. Würzburger Friedenspreises steht das Projekt "HERMINE". Der Begriff steht für "Hilfe zur Erstversorgung für Menschen in Not in Europa". Ziel von "HERMINE" ist es, den Versorgungsengpässen in der Flüchtlingshilfe entgegenzuwirken und andere Hilfsorganisationen zu unterstützen.

Der Würzburger Friedenspreis wird am 21. Juli bei einem Festakt im Mainfrankentheater öffentlich verliehen. Das Preiskomitee besteht aus über zwanzig Vereinen, Parteien und Gruppen aus der Eine-Welt-, Asyl-, Friedens- und Umweltarbeit.