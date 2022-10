Mobile Energieberatung in Nürnberg und Umgebung

Die gestiegenen Kosten machen sich im Geldbeutel fast aller Bürgerinnen und Bürger bemerkbar. Eine Kehrtwende der aktuellen Entwicklung scheine aktuell nicht absehbar, so die Einschätzung der Stadt Nürnberg.

Erstberatungstermin

Deshalb bietet ab der kommunale Energieversorger N-Ergie ab sofort Kundinnen und Kunden in Nürnberg und Umgebung kostenlos eine mobile Erstberatung zu Fragen um gestiegene Energiekosten an. Bei den Erstberatungen gibt es Tipps zum Energiesparen aber auch Hintergrundinformationen zu den Preissteigerungen und Hilfestellung bei eventuellen Zahlungsschwierigkeiten.

Ortstermin für weitere Beratung

Eine tiefere Beratung erfordert aber einen Vor-Ort-Termin in der eigenen Wohnung.. Die Terminvereinbarung könne aber direkt bei den mobilen Beratungen erfolgen, so die Stadt Nürnberg. Zusätzlich zu den Energieberatern der N-Ergie sind bei den Terminen auch Mitarbeitende aus dem Energiesparprojekt des Nürnberger Sozialamts dabei. Diese unterstützen laut N-Ergie seit mehr als zehn Jahren bei Energieberatungen einkommensschwache Haushalte und Leistungsbeziehende in ihren Wohnungen. Damit verfügten sie bereits über Erfahrung auch für die mobile Beratung.

Bis November in Nürnberg und Umgebung

Auftakt der Mobilen Erstberatung ist heute in Burgthann im Nürnberger Land. Über den gesamten Oktober bis in den November hinein finden die Veranstaltungen in Nürnberg und an verschiedenen Orten im regionalen Netzgebiet statt.