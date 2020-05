Mobile Corona-Einheit: 2.900 Tests im Landkreis Aschaffenburg

Das Team, das sich aus freiwilligen Feuerwehrkräften zusammensetzt, war in den vergangenen Wochen in 16 Pflegeeinrichtungen im Raum Aschaffenburg im Einsatz. Sämtliche Bewohner und Pflegekräfte wurden auf das Coronavirus getestet. Am Freitag (22. Mai) kontrollierte die mobile Testeinheit rund 400 Beschäftigte von zwei fleischverarbeitenden Betrieben in Großostheim.

Weitere Überwachung von Pflegeheimen

Die Testungen beginnen um 7.30 Uhr und enden abends. Nach Angaben der Aschaffenburger Kreisbrandinspektion habe die freiwilligen Feuerwehrkräfte rund 1.200 Einsatzstunden geleistet. In den kommenden Wochen wir die mobile Corona-Testeinheit für die turnusmäßige Überwachung der Pflegeeinrichtungen eingesetzt.

Vorbereitung, Dokumentation, Transport

Der Abstrich erfolgt in der Regeln durch einen Arzt des Gesundheitsamtes. Die Feuerwehrkräfte sind verantwortlich für die Vorbereitung der Tests, die Dokumentation und den Transport der Proben zum Sammelpunkt nach Hörstein. Von dort werden die Proben von weiteren Feuerwehrkräften in ein Labor nach Bad Kissingen gebracht.