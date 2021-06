Mehr Grün in Nürnberg: Mobile Beete sollen Klima verbessern

Einmal gießen macht 6.000 Liter

Rund 30.000 Euro kostet die Grün-Aktion auf dem Lorenzer Platz. Dafür haben die Stadt, Stiftungen, Kammern und Sponsoren zusammengelegt. Die Idee kommt von der "City Werkstatt", einer Initiative des städtischen Wirtschaftsreferats und der Industrie- und Handelskammer. Nicht nur die Bepflanzung kostet, auch die Pflege. Wenn es heiß wird, bekommen die insgesamt acht "Grünmodule" dreimal in der Woche eine Dusche mit 6.000 Litern Wasser.

Parkplätze werden zu Mini-Parks

In einigen Nürnberger Stadtteilen sind außerdem sogenannte "Parklets" entstanden. So heißen die Mini-Parks, die in diesem Sommer auf zwei umgestalten Parkplätzen Leben in die Straßen bringen sollen. Sie bieten Sitzmöglichkeiten, für das Grün sorgen Pflanzen in Kübeln. Was bei einigen "Parklets" fehlt, sind Schattenspender. Wenn die Sonne in die Peter-Heinlein-Straße brennt, sitzt niemand im "Parklet". Aber am Abend seien die neuen Treffpunkte gut besucht, sagt einer der Anwohner, allerdings gebe es jetzt weniger Parkplätze vor der Haustür.

Unbekannte beschädigen Pflanzen

Zurück zum PopUp-Garten an der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche. Zwei Wochen stehen die Hochbeete dort bereits. Der Gießdienst hat funktioniert. Jetzt lockern die Helferinnen und Helfer die Erde mit kleinen Hacken auf. Trotzdem ist die Stimmung nicht gut. In der Nacht haben Unbekannte die Blätter an den Tomaten-, Zucchini- und Bohnenpflanzen abgetrennt. Es sei nicht klar, ob die Pflanzen das überleben, sagt Betreuerin Paulina Bruckner frustriert. Sie hofft, dass es nur ein dummer Kinderstreich war. "Jetzt fragen wir uns, ob wir das nachpflanzen sollen, oder ob wir das lassen, weil es sein kann, dass das wieder passiert", sagt sie. Der PopUp-Garten ist ein Experiment, da gehören solche Rückschläge wohl dazu.