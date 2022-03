Mobil ohne eigenes Auto: Das Erfolgsmodell "Fifty-Fifty-Taxi"

Auch die Stadt Hof plant ein so genanntes "Fifty-Fifty-Taxi". Taxifahrten junger Leute werden dann am Wochenende zu 50 Prozent bezuschusst. In einer Reihe oberfränkischer Landkreise gibt es das bereits. Die Erfahrungen sind gut.