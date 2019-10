Mobbing an Schulen keine Chance geben

Mobbing betrifft rund drei bis fünf Prozent aller Schüler, betroffen ist im Schnitt ein Kind pro Klasse. Immerhin wird es inzwischen wahrgenommen – in allererster Linie durch die Eltern der Opfer, erklärt der Sozialpädagoge Anton Flunger aus Prien.

Eltern der Täter verschließen oft die Augen

Die Täter dagegen entdecke man ausschließlich über die Schule, nicht über die Eltern:

"Die kommen nur, weil der Direktor sagt: 'Jetzt ist Schluss, jetzt brennt's. Und jetzt machen wir was, ansonsten wird’s ernst.' Und, ich erlebe es ja jeden Tag. Das heißt für die Lehrer und den Direktor, Flagge zeigen. Flagge zeigen gegen wütende Eltern." Anton Flunger, Sozialpädagoge

Die nähmen ihr Kind ja nicht als Mobbingtäter wahr. Überhaupt sind sich die Experten einig, es gelte die Eltern mitzunehmen, sie aufzuklären, sagt die Beratungslehrerin Karmen Schmid-Kinzler aus Augsburg:

"Die Eltern wissen nicht, dass Whatsapp verboten ist bis zu einem gewissen Alter und dass Instagram auch verboten ist. Die richten das ihren 10-, 12-jährigen Kindern ein und lassen sie dann damit alleine." Karmen Schmid-Kinzler, Beratungslehrerin

Lehrer sind mit der Situation oft überfordert

Auch das steuert zum Mobbing in den Social Media bei. Um Mobbing an Schulen wieder zurückzudrängen, braucht es Geld, aber auch Lehrer-Persönlichkeiten an der Schule, sagt BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann: "Das ist schon ein Eingeständnis, wenn Lehrer sagen: 'Wir können das nicht.'"

Ab einem gewissen Punkt seien nämlich Fachleute gefragt – das könnten Lehrer einfach nicht mehr leisten.