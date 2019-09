Wolfgang Herrmann: Der Umkrempler dankt ab

Besser hätte es nicht laufen können für Wolfgang Herrmann. Es ist quasi der krönende Abschluss nach fast einem Vierteljahrhundert als Präsident. Zum dritten Mal in Folge und damit dauerhaft, bekommt die TUM den Titel "Exzellenzuniversität" verliehen: "Da kann man sagen: Auf die Exzellenzinitiative bin ich schon stolz. Wir waren ja eine der ersten drei Universitäten, die dort überhaupt erfolgreich waren 2006, und die einzige technische Universität in Deutschland, die vom ersten Tag bis heute dabei ist – die einzige!"

Viel erreicht für die TUM

Wolfgang Herrmann mangelt es nicht gerade an Selbstbewusstsein. Aber man muss auch sagen, der 71-jährige hat viel erreicht für seine TUM: Neben den Exzellenztiteln gibt es Ableger im Ausland und, für eine technische Universität ungewöhnlich, auch eine eigene "Hochschule für Politik". Geholfen haben ihm dabei die Strukturen, die er geschaffen hat: eine "unternehmerische TUM" mit einem Hochschulrat, in dem Topmanager sitzen. Und eine Machtfülle, von der andere Uni-Rektoren nur träumen können. Dabei wollte er eigentlich nie Präsident werden.

"Ich hatte mir damals auch geschworen, nur vier Jahre, eine Amtsperiode der Allgemeinheit zu dienen." Prof. Dr. Wolfgang Herrmann, Präsident der TUM von 1995-2019

Professor mit 31 Jahren

Denn ursprünglich war Herrmann ein angesehener Chemiker. Bereits mit 31 Jahren wurde er Professor in Regensburg, später bekam er einen Lehrstuhl an der TUM. Für seine Forschungen im Bereich der anorganischen Chemie und Katalyse hat er viele Preise bekommen, unter anderem den renommierten Leibniz-Preis. Er hätte also auch als Forscher Karriere machen können oder als Politiker. 2001 wäre Herrmann um ein Haar Verbraucherschutzminister geworden, er sollte sich vor allem um die Folgen der BSE-Krise kümmern.

Als Katholik und CSU-Mitglied genoss er das Vertrauen des damaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber. Der sagte damals: "Professor Herrmann verfügt als renommierter Wissenschaftler in den Naturwissenschaften über höchste fachliche Kompetenz und Durchsetzungsvermögen. Und was ihn darüber hinaus auszeichnet, ist natürlich sein kreativer Reformgeist, von dem ich wichtige Anstöße in seinem Ressort und für die Arbeit der Staatsregierung insgesamt erwarte."

Musste auf Ministerposten verzichten

Es war der wohl größte Rückschlag in Herrmanns Karriere: Wegen eines Steuerverfahrens musste er zwei Tage vor der Vereidigung auf den Ministerposten verzichten. Er bekam einen Strafbefehl über 45.000 Mark und ein Disziplinarverfahren. An der Spitze der TUM blieb er weiterhin unangefochten. Als Präsident war er Visionär, Wissenschaftsmanager, Netzwerker. Durch beste Kontakte zu Industrie, Wirtschaft und Politik hat er während seiner Amtszeit mehr als 300 Millionen Euro an Spenden eingeworben. Seine Nähe zu Industrie und Wirtschaft brachte ihm auch immer wieder Kritik ein.

"Da ist gar kein Geschmäckle dabei, das mag immer wieder so formuliert werden, ohne dass es dadurch richtiger wird. Die Stiftungsprofessuren sind notwendig, um das Portfolio unserer an sich sehr gut ausgestatteten Universität zu verbreitern." - Prof. Dr. Wolfgang Herrmann, Präsident der TUM von 1995-2019

Als Präsident hat der gebürtige Kelheimer die TU München umgekrempelt, ihren internationalen Ruf weiter verbessert und die Uni noch attraktiver gemacht. 41.000 Studierende sind heute eingeschrieben, doppelt so viele wie zu Beginn seiner Amtszeit. Kritiker haben immer wieder seinen patriarchalen Führungsstil bemängelt. Trotzdem steckte hinter allen Veränderungen immer das Ziel, wissenschaftlich erfolgreicher zu werden. Und das, so muss man anerkennen, ist ihm gelungen.