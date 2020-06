Was tun gegen die Graugänseplage am Tegernsee?

Die Graugänse werden immer mehr am Tegernsee: 50 Stück seien es jetzt, hat der Landesbund für Vogelschutz gezählt. Die Gemeinden am Tegernsee und das Miesbacher Landratsamt stellt das vor große Herausforderungen. Denn erstens sind da die Ausscheidungen der Graugänse. Zwei Kilogramm Kot, verteilt auf rund 170 Portionen – am Tag – pro Gans – da kann man sich vorstellen, wie die Liegewiesen und Uferbereiche bald ausschauen werden.

Graugänse verdrängen heimische Tierarten

Dazu kommt, dass die Graugänse auch heimische Tierarten verdrängen und sie können eine Gefahr für kleine Kinder sein. Außerdem verunreinigen sie nicht nur das Ufer, sondern auch das Seewasser und nehmen damit Einfluss auf die Wasserqualität und auf das mikrobiologische Gleichgewicht. Fachleute befürchten, dass sich die Graugänse, weil sie eben so perfekte Bedingungen vorfinden am Tegernsee, weiterhin sehr stark vermehrten und noch weiter ausbreiteten.

Sollen die Eier entnommen werden?

Jetzt wird diskutiert, die Graugänse einzufangen und wegzubringen. Doch die Wildtiere sind schlau. Wenn man sie fängt und woanders hinbringt, kommen sie höchstwahrscheinlich sofort wieder zurück. Ihre Flügel zu stutzen, so dass sie nicht mehr zurück können, ist verboten. Auch in eine Voliere einsperren darf man die Tiere nicht. Dann ist noch die Rede von einer sogenannten "Entnahme" von Eiern aus dem Nest, so dass nicht so viele Jungvögel auf die Welt kommen.

Gänsejagd: Möglich, aber nicht erwünscht

Man könnte die Gänse auch jagen lassen, das wäre wohl die effektivste Problemlösung. Doch die Stadt Tegernsee, die als örtliche Sicherheitsbehörde offiziell zuständig ist, will das nicht. Bürgermeister Johannes Hagn erklärt, es sei ja nicht nur Tegernsee betroffen, sondern alle Gemeinden rund um den See. Fachstellen vom Landratsamt Miesbach, zum Beispiel das Jagd-, Naturschutz- und Veterinäramt, beraten in der Sache, das Landratsamt will aber die Konsequenzen ebenfalls nicht übernehmen. Gegen eine mögliche Gänsejagd gibt es jetzt schon Proteste von Tierschützern, und es findet sich wohl auch gar kein Jäger, der diese unliebsame Aufgabe übernehmen möchte.

