Pflegekräftemangel: Spanierin kommt nach Sulzbach-Rosenberg

Bei jungen Menschen liegt der Pflegeberuf nicht hoch im Kurs - es herrscht Fachkräftemangel. Ein Ansatz damit umzugehen, ist Eures - ein Programm der Europäischen Union, das Fachkräfte aller Berufsgruppen in andere Länder vermittelt. Über dieses Programm ist auch Rivana Barragán Rosillo nach Deutschland gekommen. Für ein Jahr besucht sie jede Woche abwechselnd einen Sprachkurs und arbeitet dann als Pflegehelferin im Bavaria Senioren- und Pflegeheim in Sulzbach-Rosenberg.

Von Spanien nach Sulzbach-Rosenberg

"Ich habe als kleines Kind mitbekommen, wie schwer es sein kann, eine längere Zeit im Krankenhaus zu verbringen und weil ich etwas dagegen tun wollte, habe ich mich für diesen Beruf entschieden", sagt Rivana dem Bayerischen Rundfunk. "In Spanien gab es aber nur Stellen für ein halbes Jahr. Und ich wünsche mir eine Tätigkeit, die ich langfristig ausüben kann." Ihre Heimat hinter sich zu lassen sei ihr nicht schwergefallen. "In Madrid habe ich die Natur vermisst. Hier in Sulzbach-Rosenberg kann ich wunderbar mit meinem Hund spazieren gehen."

Pflegeberuf: "Es fehlt an Wertschätzung"

Die Ursache für den Fachkräftemangel im Pflegeberuf, so der Leiter des Seniorenheims, Ralf Zeh, liege in einer fehlenden gesellschaftlichen Wertschätzung gegenüber dem Pflegeberuf selbst. "Die Pfleger hier kümmern sich jeden Tag um die Menschen, die den Wohlstand, den wir heute haben, maßgeblich mit aufgebaut haben".

Viele Menschen, mit denen er sich unterhalte, seien außerdem davon überzeugt, dass der Job schlecht bezahlt sei und Pfleger viele unbezahlte Überstunden leisten müssen. "Das stimmt überhaupt nicht. Mit einer guten Dienstplanung können Pflegekräfte ganz normal in Vollzeit arbeiten. Überstunden gibt es bei uns nicht und wenn, dann werden die zeitnah wieder abgebaut", sagt Zeh. Außerdem seien viele junge Menschen nicht mehr dazu bereit, sich über den ersten Schritt als Hilfskraft und die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft zu hochzuarbeiten.

Mehr Geld in Aussicht?

Laut der der Bundesagentur für Arbeit verdient eine fertig ausgebildete Fachkraft in der Altenpflege im Bundesdurchschnitt 3.329 Euro brutto pro Monat, eine Kraft in der Krankenpflege 3.697 Euro. Bisher gibt es für Altenpfleger aber keine Tarifbindung. Laut der Pflegereform soll sich das aber im September diesen Jahres ändern. Zudem sollen die Gehälter in der stationären Altenpflege nach dem Koalitionsvertrag der Bundesregierung an die der Krankenpfleger angeglichen werden.

Mit Eigeninitiative Gutes bewirken

Ganz anders sei das bei Rivana. In kurzer Zeit habe sie sich in die Abläufe des Seniorenheims eingearbeitet. Auch ihr Deutsch werde immer besser und als junger Mensch sei sie dazu in der Lage, sich in die Gedankenwelt der älteren - überwiegend demenzkranken - Bewohner hineinzudenken. "Außerdem hat sie ihrem Umzug nach Deutschland völlig allein geregelt. Zusammengenommen finde ich das echt beeindruckend", sagt Zeh. "Wenn das weiter so gut klappt, dann kann ich mir gut vorstellen, ihr nach dem Jahr eine Ausbildung zur Pflegefachkraft anzubieten."