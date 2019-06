"Mitmischen" und Programm machen beim BR

Bei ihrem Redaktionsbesuch sollen die Mitmischer einen realistischen Einblick in die alltägliche Redaktionsarbeit bekommen - vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um die Rolle von Medien in der Öffentlichkeit will der Bayerische Rundfunk so Transparenz herstellen und mit dem Publikum in Dialog treten.

Mit dabei sind alle Radiowellen von Bayern 1 bis B5aktuell und BR Heimat, Fernsehsendungen wie Rundschau und Abendschau sowie die Internet-Nachrichtenredaktion BR24 und auch fast alle BR-Standorte in Bayern: die Redaktionen in München, die Regionalstandorte in Würzburg, Nürnberg, Regensburg und Augsburg sowie kleinere Studios von Coburg bis Murnau. Die Aktion "Mitmischen" findet nach 2018 zum zweiten Mal statt.