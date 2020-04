Mit Masken aus dem 3D-Drucker gegen das Coronavirus

Wer in Bayern ein Geschäft betritt oder mit Bus und Bahn zur Arbeit fährt, muss ab sofort eine Maske tragen um bei der Eindämmung des Coronavirus zu helfen. Doch auch die einfachen Schutzmasken sind vielerorts noch Mangelware.

7.000 Geräte sind an der Arbeit

Die Initiative "Maker versus Virus" hat eine Lösung gefunden: Deutschlandweit haben sich fast 7.000 Besitzer privater 3D-Drucker vernetzt. Seitdem wird dezentral in Garagen, in Keller oder in Büros gedruckt. Über das extra für die Produktion entstandene neue Netzwerk tauschen sich die Tüftler aus, optimieren den Druck, organisieren Material und koordinieren die Vergabe.

250 Sammelstellen in Deutschland

Rund um die Uhr stellen die 3D-Drucker Kunststoffhalterungen her. Diese werden dann an den deutschlandweit 250 "Hubs", also Sammelstellen, weiterverarbeitet. Die südlichste Sammelstelle ist in Murnau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.

Dort stehen Lasercutter, mit denen handelsübliche DIN-A4-Folien zurechtgeschnitten werden. Mit ein paar Handgriffen werden diese Folien und die von den 3D-Druckern hergestellten Kunststoffhalterungen montiert.