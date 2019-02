MO: Geburtsstationen am Limit - "Hebammengipfel" in Nürnberg

Nach Angaben des bayerischen Hebammenverbands bleiben offene Hebammen-Stellen in vielen Kliniken unbesetzt. Dadurch entstehe ein Teufelskreis, weil die Belastung für die verbleibenden Hebammen noch größer werde.

Immer mehr Hebammen machen sich selbstständig

Die Geburtshilfe im Krankenhaus sei für viele Hebammen unattraktiv: Zu viel Stress, zu viel Bürokratie, schlechte Arbeitsbedingungen in den Kliniken. Sie machen sich stattdessen selbständig, bieten Schwangerschaftsgymnastik, Vorsorge und Wochenbett-Betreuung an.

Gesundheitsministerin Huml (CSU) will wieder mehr Hebammen dazu bringen, in der Geburtshilfe zu arbeiten – im Krankenhaus oder freiberuflich. Wer freiberuflich Geburtsbetreuung anbietet, bekommt seit vergangenem Herbst vom Freistaat einen Bonus von 1.000 Euro pro Jahr. Außerdem soll es einen einmaligen Gründerzuschuss von 5.000 Euro geben.

Steigende Haftpflicht-Beiträge

Ein weiteres Problem für die Hebammen sind die ständig steigenden Beiträge für die Haftpflicht in der Geburtshilfe. Der Landkreis Aichach-Friedberg etwa will nun die Beleg-Hebammen seiner Geburtsstation am Friedberger Krankenhaus mit 1,3 Millionen Euro unterstützen. Doch bislang ist nicht geklärt, ob das zulässig ist. Ein Gutachten sieht den Zuschuss als Verstoß gegen das Antikorruptionsgesetz.

Beim Hebammengipfel sollen weitere Maßnahmen besprochen werden. Ein Punkt auf der Agenda ist die geplante Akademisierung des Berufes. Eine EU-Richtlinie gibt das verpflichtend vor. Die Hochschulen in Regensburg, Landshut und München wollen ab kommendem Herbst einen Studiengang "Geburtshilfe" mit jeweils 20 Studienplätzen anbieten.

Die Studiengänge sollen parallel zur bisherigen Ausbildung an den Berufsfachschulen laufen, wie Bernhard Seidenrath (CSU), der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses bereits mitgeteilt hat.