Ein halbes Jahr Corona: 5.479 Fälle in der Oberpfalz

Die Corona-Pandemie hat im bayernweiten Vergleich in der Oberpfalz am stärksten gewütet. Das ergibt eine Auswertung der Zahlen des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und der Landratsämter durch das BR-Studio Niederbayern-Oberpfalz sechs Monate nach dem Auftreten der ersten Covid19-Fälle in Bayern.

Tirschenreuth auch bayernweit Hotspot

Insgesamt wurden in der Oberpfalz 5.479 Fälle (Stichtag: 23. Juli) registriert, 372 Menschen sind hier gestorben. Umgerechnet auf 100.000 Einwohner gibt es in der Oberpfalz 493,93 Corona-Fälle. Am stärksten - auch bayernweit - betroffen war der Landkreis Tirschenreuth mit 1.140 Krankheitsfällen und 138 Toten. Das sind statistisch 1.572,33 Kranke pro 100.000 Einwohner. Die meisten Fälle wurden in Mitterteich (181), Tirschenreuth (155) und Waldsassen (106) gezählt.

Als Ursache für den starken Corona-Ausbruch gelten das vergleichsweise hohe Durchschnittsalter der Bevölkerung sowie die hohe Besucherzahl bei einem Starkbierfest und einem weiteren Bierfest. Dazu kam noch, dass viele Menschen zusätzlich zum Skiurlaub in Österreich und Italien waren.

Zwölf Gemeinden ohne Corona-Fälle

Am wenigsten betroffen waren in der Oberpfalz die Landkreise Regensburg und Neumarkt mit statistisch 258 beziehungsweise 299 Krankheitsfällen pro 100.000 Einwohner. Keinen einzigen Corona-Fall meldeten in der Oberpfalz zwölf Gemeinden: Gleißenberg, Grafenwiesen, Lohberg, Speinshart, Brennberg, Holzheim am Forst, Altendorf, Gleiritsch, Niedermurach, Schwarzach, Thanstein und Winklarn.

Statistik kann verzerrt werden

Hinzuweisen ist darauf, dass die Statistik nach Meinung von Experten durch besondere Einrichtungen, etwa Flüchtlingsunterkünfte, verzerrt werden kann. Auch kann die Summe der Zahlen auf Bezirks-, Landkreis- und Gemeindeebene wegen unterschiedlicher Stichtage voneinander abweichen. Detaillierte Untersuchungen zur Verbreitung von Covid19 in einzelnen Gemeinden sind deshalb noch nötig und sollen in den nächsten Monaten und Jahren folgen, so dass daraus die Gefahr für die breite Bevölkerung durch einen Corona-Ausbruch besser abgeschätzt werden kann.