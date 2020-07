Ein halbes Jahr Corona: 5.015 Fälle in Niederbayern

Nach der Oberpfalz und Oberbayern hat die Corona-Pandemie in Niederbayern am stärksten gewütet. Das ergibt eine Auswertung der Zahlen des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und der Landratsämter durch das BR-Studio Niederbayern-Oberpfalz sechs Monate nach dem Auftreten der ersten Covid19-Fälle in Bayern.

Meiste Corona-Fälle in Straubing und im Kreis Rottal-Inn

Insgesamt wurden in Niederbayern 5.015 Fälle (Stichtag: 24. Juli) registriert, 296 Menschen sind hier gestorben. Umgerechnet auf 100.000 Einwohner gab es in Niederbayern 404,92 Corona-Fälle. Am stärksten betroffen war in Niederbayern die Stadt Straubing, mit statistisch 931 Krankheitsfällen pro 100.000 Einwohner. Im einzelnen wurden hier 445 Covid19-Kranke und 48 Tote registriert. Am zweitstärksten betroffen war der Landkreis Rottal-Inn mit 610 Kranken pro 100.000 Einwohnern. Auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks sah sich das Landratsamt - im Gegensatz zu anderen Landratsämtern - außerstande, die Zahl der Coronafälle in den Städten Eggenfelden, Pfarrkirchen und Simbach am Inn zu nennen.

Kreis Freyung-Grafenau am wenigsten betroffen

Am wenigsten betroffen war in Niederbayern der Landkreis Freyung-Grafenau mit 250 Fällen pro 100.000 Einwohner. Hier wurden 196 Kranke und zwölf Todesfälle registriert. Besonders betroffen waren hier die Stadt Grafenau (50 Krankheitsfälle), Waldkirchen (11 Krankenheitsfälle) und Freyung (5 Krankheitsfälle). Kein einziger Fall wurde in den Gemeinden Grainet, Mauth, Philippsreut und Ringelai gezählt.

Besondere Einrichtungen lassen Fallzahlen steigen

Auffällig in Niederbayern ist auch, dass vergleichsweise kleine Gemeinden wie Salzweg und Bad Füssing (Landkreis Passau) mit 77 beziehungsweise 30 Krankheitsfällen aus dem Rahmen fallen. Hier spielen nach Meinung von Experten auch besondere Einrichtungen, etwa Flüchtlingsunterkünfte, eine Rolle, die die Statistik verzerren können. Auch kann die Summe der Zahlen auf Bezirks-, Landkreis- und Gemeindeebene wegen unterschiedlicher Stichtage voneinander abweichen. Außerdem ist die aktuelle Entwicklung in Mamming, wo sich 174 Erntehelfer angesteckt haben, nicht in den Zahlen berücksichtigt, da hier die aktuellen Entwicklungen noch nicht abzusehen sind.

Detaillierte Untersuchungen zur Verbreitung von Covid19 in einzelnen Gemeinden sind deshalb noch nötig und sollen in den nächsten Monaten und Jahren folgen, so dass daraus die Gefahr für die breite Bevölkerung durch einen Corona-Ausbruch besser abgeschätzt werden kann.