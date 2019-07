vor 30 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Dritte Spur für Grenzkontrollen Walserberg wird freigegeben

Gute Nachrichten für Reisende und Anwohner im bayerisch-österreichischen Grenzgebiet: Die dritte Spur für Grenzkontrollen am Walserberg ist fertiggebaut und wird am Vormittag offiziell in Betrieb genommen - nach nur vier Wochen Bauzeit.