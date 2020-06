Das machen Allgäuer Wintersportler im Sommer

Wintersportler im Sommer? Muss man suchen! Denn trainiert wird meistens unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das hat nichts mit der Corona-Krise zu tun, denn für den Wintersport ist der Sommer die entscheidende Vorbereitungsphase – und da lässt man sich ungern in die Karten schauen.

"Skispringen lernt man eigentlich im Sommer, und nicht im Winter." Bundestrainer Stefan Horngacher.

Skispringen auf grünem Rasen

Einen Teil von Deutschlands besten Skispringern findet man deshalb auf der Kälbersteinschanze bei Berchtesgaden. Dort springen gerade Markus Eisenbichler, Andreas Wellinger, Severin Freund und Karl Geiger – und das ohne Schnee, bei strahlendem Sonnenschein. Stattdessen: Grüne Matten und Rasen.

"Man merkt schon Einschränkungen. (…) Es sind ein paar Kleinigkeiten, wo man sagt: Okay, das müssen wir jetzt machen." Skispringer, Karl Geiger.

Wenn man die Vorschriften einhält, sei das eigentliche Training nicht eingeschränkt, so Karl Geiger. Vielmehr würde ihn stören, wenn Wettbewerbe wie etwa die Vier-Schanzen-Tournee ohne Zuschauer stattfinden müssten.

Nordische Kombination auf Rad und Rollskiern

In Oberstdorf dreht Johannes Rydzek seine Runden: Vormittags eine Radeinheit über 130 Kilometer, nachmittags geht’s auf die Rollerskier. Die Motivation für den Olympiasieger in der Nordischen Kombination? Die Atmosphäre, die ihn im Winter erwartet.

"Der Wettkampf lebt ja von den Zuschauern, von der Atmosphäre. Ich mag es, wenn es knistert, wenn man merkt: Es geht um was. Dieses Gefühl können einem nur die Zuschauer geben." Nordischer Kombinierer, Johannes Rydzek

Zuversicht für "möglichst gewohnte Bedingungen"

In Oberstdorf findet 2021 die nordische Ski-WM statt. Die Vorbereitungen dort liegen trotz Corona genau im Zeitplan – und so langsam macht sich Zuversicht breit: Das Schöne, so Moritz Beckers-Schwarz, einer der Geschäftsführer der Nordischen Ski WM 2021, sei es, dass die Menschen wieder an eine Durchführung unter möglichst gewohnten Bedingungen glauben.

Karl Geiger im Allgäuer Dialekt kommentiert

Bis es soweit ist, haben wir für alle Wintersportfans etwas ganz Besonderes: Ein Skisprung des Allgäuers Karl Geiger – im Allgäuerischen "Originalton" kommentiert.