Corona-Beschränkungen: Weitere Lockerungen in der Oberpfalz

Viele Schüler freut oder ärgert es - je nach persönlicher Betroffenheit: Weitere Schulklassen werden unterrichtet. Die elften Klassen an Gymnasien, die neunten Klassen an Realschulen und die Achtklässler der Mittelschulen können nach den "Corona-Ferien" zurückkehren, ebenso an den Oberpfälzer Grundschulen die Schüler der vierten Klassen.

Auch Musikschulen bieten wieder Unterricht an

Parallel zu vielen Schulen legen auch einige Musikschulen wieder los: An der Regensburger Sing- und Musikschule beispielsweise findet ab heute wieder im "Haus der Musik" Einzelunterricht statt. Es gibt für die Schüler aktualisierte Stundenpläne. Kleingruppen- und Ensembleunterricht gibt es vorerst nicht, ebenso fallen Orchester- und Chorproben sowie die Musikalische Früherziehung aus. Generell gilt an der Regensburger Musikschule ein strenges Hygienekonzept, wie zum Beispiel unter anderem auch an der Sing- und Musikschule Sulzbach-Rosenberg oder der Kreismusikschule Tirschenreuth, die ebenfalls wieder starten.

Besuch von Museen und Gedenkstätten wieder erlaubt

Tiergärten, Museen oder Gedenkstätten dürfen ab heute ebenfalls wieder öffnen. In Regensburg zum Beispiel können Besucher wieder in das Domschatzmuseum, maximal zu zweit oder mit der Familie. Mund-Nasen-Bedeckung und mindestens 1,5 Meter Abstand sind ebenfalls Pflicht. Generell dürfen sich aber nur maximal fünf Menschen pro Etage aufhalten. Führungen gibt es keine. Auch das Gelände der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg im Landkreis Neustadt an der Waldnaab darf wieder betreten werden. Das Kultur- und Militärmuseum Grafenwöhr oder das Keramikmuseum Weiden öffnen erst am Dienstag.

Busbetrieb normalisiert sich weiter

Da jetzt alle Geschäfte öffnen dürfen, Firmen mehr Mitarbeiter zulassen und morgens und mittags wieder mehr Schüler unterwegs sind, passen sich auch die Busbetreiber an: In Regensburg beispielsweise fahren die Linien A, 4, 8A, 9 18, 70 und 73 ab jetzt wieder nach dem regulären Fahrplan.

Wer übrigens selbst fahren möchte - egal ob mit Auto, Motorrad oder Mofa - aber noch keinen Führerschein hat, darf sich übrigens auch freuen: Fahrschulen dürfen ebenfalls ab heute wieder loslegen.