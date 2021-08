BR-Doku über den Lechweg: Letzter Wildfluss nördlich der Alpen

Ausgangspunkt des gut einwöchigen Fernwanderweges ist die Lechquelle am Arlberg. Oberhalb des bekannten Skiortes Lech liegt der Formarinsee, in dessen Nähe der Lech entspringt. Auf 125 Kilometern folgt man dem Verlauf des Flusses durch Vorarlberg und Tirol bis nach Füssen in Bayern. Der Lechweg ist ein moderater Weitwanderweg ohne größere alpine Schwierigkeiten und verläuft meist in Talnähe. Ständig kommt man dabei mit dem Fluss in Kontakt – und mit den Menschen, die an und mit ihm leben. Ausgestrahlt wird die Dokumentation über den Lechweg im BR Fernsehen am Montag, den 23. August 2021 um 21 Uhr, in der Mediathek ist der Film bereits verfügbar.

Ganz in der Nähe der Lechquelle begegnet der Film einer Jägerin aus Lech am Arlberg, die hier regelmäßig nach einer großen Steinbockkolonie schaut. Die Jagdpächter im Ort waren traditionell Männer, und Christl Moosbrugger musste ihre Position gegen die alte Tradition behaupten.