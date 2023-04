"MIZ" in Aschaffenburg: Wo Generationen zusammenkommen

Gut ein Dutzend Mütter mit ihren Säuglingen und Kleinkindern haben sich auf Matten am Boden mit jeder Menge Spielzeug eingerichtet. Für die Mütter gibt es Kaffee, Tee und regen Austausch. Helena Zeitler ist mit ihren kleinen Zwillingen da. Die junge alleinerziehende Mutter schätzt das Angebot im MIZ: "Ich mag, dass hier Mütter allen Alters sind. Mamas die ganz automatisch beieinander mitanpacken und Tipps geben." Die Krabbelgruppe ist eines von rund 25 Angeboten des Vereins, der sein Haus in der Aschaffenburger Innenstadt hat. Herzstück des Zentrums ist der ehrenamtlich geführte Offene Treff, in dem Mittagessen, Kaffee und Kuchen angeboten werden.

MIZ: Miteinander- Füreinander

"Wir sind für alle da, das heißt für alle Generationen, egal auch woher derjenige kommt", betont MIZ-Chef-Koordinatorin Sigrid Kinkelin-Koch. Das MIZ hat zehn Festangestellte und rund 65 Ehrenamtliche Helfer. Das Mehrgenerationenhaus heißt Groß und Klein willkommen mit den Schwerpunktthemen, Alter und Pflege, Integration und Bildung, Angebot und Vermittlung von haushaltsnahen Dienstleistungen sowie Freiwilliges Engagement. Das Programm reicht von Babymassage, Strickgruppe, Kinderbasteln, Hausaufgabenhilfe bis hin zum Seniorenstammtisch und Demenzhilfe. Jeder kann die Angebote nutzen, ist aber auch eingeladen eigene Ideen einzubringen und umzusetzen.

Zeitinsel und Silberdraht: Hilfe für den Alltag

Der sogenannte "Silberdraht" etwa bietet kostenlose Unterstützung für Senioren. Das kann einfach nur Gesellschaft leisten sein, aber auch die Begleitung zum Arzt oder Behördengänge. Das Projekt "Zeitinsel" richtet sich an pflegende Angehörige mit Rat und Tat. So bietet das MIZ mit qualifizierten Betreuungskräften Unterstützung nach individueller Terminabsprache an. Angehörige haben so etwas mehr zeitliche Freiräume für sich selbst.

Außerdem gibt es Hilfestellung beim Ausfüllen von Formularen und Beratung im Betreuungsrecht. Ebenfalls gut angenommen werden laut Kinkelin-Koch die Internationalen Sprachcafés: Ein Treff für Menschen aller Nationalitäten mit unterschiedlichem Sprachniveau, um Deutsch zu lernen und zu üben.

Ehrenamtliche: "Der Kitt der Gesellschaft"

"Wir haben unterstützende Angebote, helfen auch ganz individuell und bieten Hilfe gegen Einsamkeit", erklärt Sigrid Kinkelin-Koch. Das Netzwerken und Knüpfen von Kontakten in dem Treff sei bereits ein wertvoller Bestandteil der Hilfe. Hier ergäben sich Wohnungs-und Jobvermittlungen. "Im MIZ werden Menschen integriert, niemand alleine gelassen – eine sehr wertvolle Arbeit für Stadt und Gesellschaft." Ohne die ehrenamtlichen Helfer ginge da gar nichts, so die Chef-Koordinatorin: "Sie sind in dem Fall der Kitt der Gesellschaft."

Genauso wenig wie auf die ehrenamtlichen Helfer können Vereine wie das MIZ ohne Spenden auskommen, trotz der staatlichen Förderung. Weitere Einnahmen für den Verein kommen von den Mitgliedsbeiträgen (derzeit etwa 160), sowie dem Erlös aus dem offenen Treff und anderen familienunterstützenden Dienstleistungen und Kursen. In diesem Jahr feiert der Verein "Miteinander im Zentrum" sein 35-jähriges Bestehen in Aschaffenburg.