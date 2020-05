Wie geht es mit zwei geplanten Windrädern im Bayerwald weiter?

Unterstützung in der Gemeinde schwindet

Doch nach massivem Bürgerprotest ändert sich die Meinung der Gemeinde und die Unterstützung für das Projekt schwindet. Die Initiatoren suchen einen neuen Standort - doch das ist im Bayerischen Wald gar nicht so einfach, sagt Adolf Probst, selbständiger Messtechnik-Meister: "Im Nationalpark, im Naturschutz- oder Wasserschutzgebiet kann man halt kein Windrad bauen. Dann bleibt eh nicht mehr viel übrig."

Nachbargemeinde klagt gegen das Projekt

Nachdem ein Standort am Wagensonnriegel bei Zwiesel an einer Unmenge von kleinen Grundstücksbesitzern scheiterte, wird "Bürgerwind Bayerwald" Ende 2013 in Hintberg fündig. Die Gemeinde Kirchberg im Wald gibt grünes Licht, das Landratsamt Regen einen positiven Vorbescheid für zwei Windräder. Aber dann ziehen die Nachbargemeinde Kirchdorf im Wald und eine Bürgerin vor das Verwaltungsgericht. Bürgermeister Alois Wildfeuer: "Hauptthema war natürlich der Schattenwurf und dass man es im Sommer nachts hört. Das andere ist natürlich das Landschaftsbild."

300.000 Euro in Planungen und Gutachten gesteckt

Aber die Gemeinde und die Bürgerin verlieren den Prozess. 2016 könnten Adolf Probst und seine Mitstreiter tatsächlich loslegen. 300.000 Euro haben Pläne, Artenschutz- und Windgutachten bislang gekostet. Doch dann sind durch den Windenergie-Boom die Windrad-Hersteller überlastet: "Wir waren zu klein mit zwei Windrädern. Wir haben auch bei Siemens angefragt und die haben gleich gesagt, dass wir mindestens 20 bauen müssten, damit wir überhaupt ein Angebot kriegen", so Adolf Probst.

10-h-Regelung gilt nicht für Altfälle - eigentlich

Schon 2014 grätscht außerdem die sogenannte 10-h-Regelung dazwischen. Windräder werden fast in ganz Bayern unmöglich, weil sie praktisch immer zu nah an Wohngebäuden stehen. Aber für Altfälle gilt 10-h bis dahin nicht, selbst wenn der Anlagentyp gewechselt wird. Lediglich Höhe und Standort müssen gleich bleiben, dann bleibt auch die Genehmigung für die Windkraftanlagen bestehen.

Auch "Bürgerwind Bayerwald" muss 2018 den Anlagentyp wechseln, als der Hersteller erklärt, dass das Modell nicht mehr produziert wird. Die beiden Windräder in Hintberg würden aber mit den moderneren Anlagen nicht höher, deswegen beantragen die Initiatoren die Änderung des Anlagentyps beim Landratsamt in Regen.