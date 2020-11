Mittlerweile 17 Corona-Tote in Karlsfelder Senioreneinrichtung

Nach einem Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Karlsfeld im Landkreis Dachau sind in den letzten Tagen erneut drei Heimbewohner an der Viruserkrankung verstorben. Die Zahl der Todesopfer in dieser Einrichtung erhöht sich damit auf 17.

Weiteres Altenheim betroffen

Insgesamt wurden bisher 80 Bewohner und 30 Mitarbeiter positiv getestet. Elf Personen sind aktuell in verschiedenen Krankenhäusern. Neben der Senioreneinrichtung in Karlsfeld gibt es in einem anderen Alten- und Pflegeheim im Landkreis ebenfalls "einige Infektionen", wie das Landratsamt mitteilt.