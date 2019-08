Mittlere Reife künftig an der Volkshochschule

Die Volkshochschulen (VHS) der Landkreise Tirschenreuth und Regensburg sind zwei von insgesamt fünf bayerischen VHS, an denen Erwachsene ab dem neuen Schuljahr die Mittlere Reife nachholen können. Das teilte das Landratsamt Regensburg mit.

Mit individueller Lernbegleitung zur Mittleren Reife

Das Kultusministerium habe Fördergelder bereitgestellt, die die Kursgebühren für das kommende Schuljahr weitgehend abdecken sollen, so das Landratsamt. Federführend ist die VHS Fichtelgebirge, die das Pilotprojekt in Kooperation mit den Volksschulen der Landkreise Tirschenreuth und Regensburg umsetzen soll. Außerdem sind die Volkshochschulen München und Nürnberg mit dabei. Modernes Lernmaterial, begleitende Selbstlernzeiten und Kursabende an der VHS Regensburger Land in Neutraubling sollen Prüflinge auf die staatliche Prüfung zum mittleren Schulabschluss vorbereiten, so die Leiterin der VHS-Geschäftsstelle in Neutraubling Ulrike Schmid. Dazu gehöre auch eine individuelle Lernbegleitung.

Mobiler Bildungsberater soll Abgebot bekannt machen

Mit einer "mobilen Bildungsberatung" will der Landkreis für das Projekt werben. Dazu soll ein Bildungsberater im Landkreis unterwegs sein. Geplant sind unter anderem Stationen am Landratsamt Regensburg, in den VHS-Zentren Neutraubling und Lappersdorf sowie an der VHS Schierling und im Mehrgenarationenhaus in Regenstauf. Die offene Beratung soll die Chancen von Menschen aus "bildungsferneren Milieus" verbessern, heißt es vom Landratsamt.