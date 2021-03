Mitterteich vor einem Jahr: Bundesweit erster lokaler Lockdown

Heute vor einem Jahr wurde in Mitterteich im Landkreis Tirschenreuth der erste lokale Lockdown Deutschlands ausgerufen. Über die Stadt Mitterteich und deren knapp 7.000 Einwohner verhängte das Landratsamt Tirschenreuth in Absprache mit dem Innenministerium und dem Gesundheitsamt am 18. März 2020 die bundesweit erste Ausgangssperre.

Lautsprecherdurchsagen und Flyer

Es waren gespenstische Szenen vor Ort: Per Lautsprecherdurchsagen wurde die Allgemeinverfügung durch Feuerwehr und THW an einem Mittwochabend in Mitterteich verlesen. Jeder Bürger fand ein Informationsblatt in seinem Briefkasten. Die Menschen durften die Stadtgrenzen nicht ohne triftige Gründe verlassen. Einkaufen, zum Arbeitsplatz fahren sowie Arzt- und Apothekenbesuche waren erlaubt, ebenso Hilfeleistungen für Bedürftige. Bei Verstößen drohten Bußgelder.

Corona-Hotspot Mitterteich

Mitterteich hatte sich im März 2020 zu einem ersten Corona-Hotspot entwickelt. Damals gab es 47 Fälle im Landkreis Tirschenreuth, in der Stadt Mitterteich waren es 25. Neun Menschen mussten damals im Krankenhaus behandelt werden. Das Infektionsgeschehen war explosionsartig und diffus.

Starkbierfest als Auslöser genannt

Im Zusammenhang mit der schnellen Ausbreitung wurde immer wieder das Starkbierfest genannt, das Anfang März stattgefunden hatte - zu dem Zeitpunkt waren bundesweit noch Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen erlaubt. Später fand das Robert Koch-Institut (RKI) in einer Studie in Mitterteich und dem Landkreis Tirschenreuth heraus, dass es mehrere Faktoren waren, die den Ausbruch beschleunigten.

Erste Corona-Fälle womöglich durch Skireisen

Laut RKI gab es bereits Ende Februar, also vor einem Starkbierfest am 7. März, einzelne Covid-19-Fälle im Landkreis. Sie könnten von Skireisen nach Österreich oder Südtirol stammen. Das Starkbierfest, der Fasching und auch die Zoigltradition in Mitterteich, also das gemeinsamen Bierbrauen und Trinken, hätten dann als Beschleuniger gewirkt, so die Epidemiologen des RKI. Der Landkreis Tirschenreuth war nach Heinsberg der zweite große Hotspot zu Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland.

Antikörper-Studie in Tirschenreuth

Das Corona-Geschehen im Frühjahr 2020 wirkt bis heute nach: Im Frühsommer 2020 startete im Landkreis Tirschenreuth eine Corona Antikörper Studie der Universität Regensburg zusammen mit der Universität Erlangen. Im Sommer 2021 soll die Studie zum Abschluss kommen. Rund 4.200 Probanden waren bereits zweimal zur Blutabnahme eingeladen, in den letzten beiden Aprilwochen 2021 wird es die dritte Blutabnahme für alle Probanden geben. Bei der Erstuntersuchung im Juli 2020 wiesen 8,6 Prozent der Teilnehmer Antikörper gegen SARS-CoV-2 auf. Mit der Studie wollen die Forscher den Antikörper-Wert im menschlichen Körper über einen längeren Zeitraum beobachten: Sinkt er ab? Bleibt er konstant? Was bedeutet das für die Immunabwehr?

Ein Jahr später erneut Corona-Hotspot

Im Landkreis Tirschenreuth gab es im März 2020 besonders viele Corona-Fälle. Anfang 2021 wurde der Landkreis erneut Corona-Hotspot, diesmal waren vor allem Grenzpendler aus dem benachbarten Tschechien und Corona-Mutanten Antreiber des Infektionsgeschehens. Im Nachbarland Tschechien lag die Inzidenz in den ersten Wochen des Jahres 2021 bei Werten von 900 bis 1.200. Schulen und Kindergärten im Landkreis Tirschenreuth sind weiterhin geschlossen.

Die Abschlussklassen sind seit Montag, den 15.03.2021, wieder im Präsenzunterricht, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 Metern durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann. Ansonsten findet Wechselunterricht statt. Im Landkreis Tirschenreuth sind 240 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 202 (RKI, Stand 17.03. 0 Uhr).