Mittenwalder Hobbyfotografen beim G7-Gipfel wieder ganz vorne

"Gipfelbier", "Alpendollar" und G7-Shirts

Trotzdem sagen beide, die G7-Zeit habe sie nicht nur geprägt und verändert, sondern sie wollen sie auch nicht missen. In der Zeit entstehen noch viele weitere Ideen. Die beiden entwickeln ein "Gipfelbier", das die Mittenwalder Brauerei braut und das sogar auf dem Gipfel ausgeschenkt wurde. Sie drucken eigene "Alpendollar" mit den Konterfeis von anwesenden Politikern. Die Scheine schauen so täuschend echt aus, dass sie sich erst grünes Licht von der Bundesbank holten, bevor sie das "geldige Giveaway" in den Umlauf brachten. Natürlich drucken sie auch T-Shirts, und es gibt Bierdeckel und Tassen.

In der ersten Reihe bei G7 auf Schloss Elmau

Obwohl sie keinen Presseausweis haben und auch für keine großen Sender oder Zeitungen berichten, werden sie für den Bereich mit der höchsten Sicherheitsstufe direkt am Schloss Elmau zugelassen. Die Akkreditierung ist eine Art Ritterschlag für die zwei Hobbyfotografen aus Mittenwald. Nur eine Handvoll auserwählter Journalisten ist dort überhaupt dabei.

Auf Tuchfühlung mit den Politik-Größen

Rund 5.000 Fotos schießen sie an den Gipfeltagen, kommen auf Tuchfühlung mit den wichtigsten Politikerinnen und Politikern der Welt. Eineinhalb Meter entfernt geht der damalige US-Präsident Barack Obama an Rößler vorbei. Sein Charisma und seine Aura beeindruckten ihn noch heute, gesteht er im BR24-Interview. Aus den Monaten vor dem Gipfel und natürlich von dem Treffen selbst ist ein dicker Bildband geworden.

Vermutlich wurde kein Gipfel bisher so gründlich dokumentiert wie der in und um Elmau. Alle Präsidenten und auch die Verantwortlichen bei der Polizei haben einen Bildband als Erinnerung geschenkt bekommen. Dabei haben die beiden Mittenwalder auch festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, ein Buch ans Weiße Haus nach Washington zu schicken. Mehrfach kam es nicht an.