Mitten im Schneebergmassiv: Mit dem E-Bike durchs Fichtelgebirge

Das Fichtelgebirge ist eines von vielen Ausflugszielen für Fahrradfahrer in Oberfranken. Wer bei den bergigen Bedingungen noch Unterstützung bekommt, schafft es im Schneebergmassiv auf jeden Berg hinauf.

Von Bischofsgrün über die Weißmainquelle zum Haberstein

BR-Reporter Markus Feulner hat mit seinem geliehenen E-Bike den Haberstein anvisiert: Über den Glasmacherweg geht es von der Talstation am Ochsenkopf in Bischofsgrün zunächst nach Karches. Auf dem Weg kommt man auch an der Weißmainquelle vorbei. Nach der Überquerung der B303 geht es auf dem Höhenweg ins Schneebergmassiv auf den Haberstein. Das sogenannte Blockmeer liegt auf 923 Metern. Am Seehaus kann der Akku des E-Bikes dann notfalls wieder aufgeladen werden.