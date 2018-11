vor etwa einer Stunde

Mittelsinn: Christbaumerzeuger beteuert seine Unschuld

Gerhard Sachs, ein Christbaumerzeuger aus Mittelsinn, hat dem Bayerischen Rundfunk gegenüber betont, dass er in seinem Betrieb keine verbotenen Pflanzenschutzmittel verwendet. In seinem Betrieb fand am Dienstag eine Razzia statt.